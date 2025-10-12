https://1prime.ru/20251012/polsha-863445538.html

Глава Бюро нацбезопасности Польши выступил против выдачи ФРГ Журавлева

ВАРШАВА, 12 окт – ПРАЙМ. Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич высказался против выдачи Германии подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева. Подозреваемый в теракте на "Северном потоке" гражданин Украины Владимир Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. В понедельник тот же суд продлил арест еще на 40 дней. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны выступает против выдачи подозреваемого Германии. Он добавил, что проблема с газопроводом "Северным поток 2" не в том, что он был взорван, а в том, что он был построен. "Конечно, нет", - сказал Ценцкевич, отвечая на вопрос, должна ли Польша выдать Германии Журавлева. Он обосновал свое мнение тем, что повреждение "Северного потока" - в интересах Польши. "Потому что в интересах Польши было повреждение или уничтожение элемента военной машины Российской Федерации, и это произошло", - сказал глава BBN. "Я, наверное, не встречал в Польше человека, который бы не обрадовался тому, что "Северный поток 2" был поврежден, то есть взорван", - добавил он. Также Ценцкевич считает, что Германия преследует "как бы от имени не только своего, но и Российской Федерации человека, уничтожившего хорошо работающий немецко-российский бизнес". Глава BBN заявил, что не знает, какая спецслужба или какие спецслужбы в результате договоренности совершили этот акт. При этом он уверен, что за терактом стоят спецслужбы, и, возможно, не одного государства. "Я бы был совершенно наивным, чтобы я сказал, что Владимир Ж., если даже предположить, что он действительно участвовал в этом как аквалангист, и два его товарища, которых обвиняют немцы - это были единственные люди, участвовавшие в этой операции. Подобные операции, несомненно, осуществляются по согласованию с секретными службами. Боюсь, не одного государства", - сказал Ценцкевич. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

