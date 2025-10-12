Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США помогают Украине наносить удары вглубь России, пишет FT - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251012/smi-863424935.html
США помогают Украине наносить удары вглубь России, пишет FT
США помогают Украине наносить удары вглубь России, пишет FT - 12.10.2025, ПРАЙМ
США помогают Украине наносить удары вглубь России, пишет FT
США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь РФ по российским энергетическим объектам, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T10:35+0300
2025-10-12T10:35+0300
политика
россия
нефть
украина
рф
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75715/39/757153973_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_e5068d15a7a49fc891fe4e5170627f80.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь РФ по российским энергетическим объектам, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "США уже несколько месяцев помогают Украине наносить дальние удары по российским энергетическим объектам", - утверждается в публикации. По утверждению украинских и американских чиновников, на которых ссылается издание, предоставленные Украине разведданные якобы позволили нанести удары по "важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы". Как заявили источники издания, американская разведка помогает Киеву определять маршрут, высоту и время. "По словам американского чиновника, Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимых местах этих объектов", - пишет Financial Times. Служба безопасности Украины (СБУ) заявил газете, что "Киев будет работать над увеличением количества и масштабности ударов по территории России". Ранее Financial Times сообщала, что президент США Дональд Трамп велел ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной, которые могут помочь ей наносить удары вглубь РФ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, заявил, что сообщений СМИ на пустом месте нет. По заявлению президента России Владимира Путина, киевский режим пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам в РФ, "это ему не поможет". В СФ заявляли в связи с этим, что Запад неуклонно продвигается к войне с Россией. А в МИД РФ призывали подчиненных президента США Дональда Трампа придерживаться курса на мирное урегулирование украинского конфликта. При этом в августе ФСБ РФ сообщила, что Россия сорвала планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России и на длительный срок блокировала программу.
https://1prime.ru/20251011/rada-863413537.html
https://1prime.ru/20251012/es-863420816.html
украина
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75715/39/757153973_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_b75d080686091043035fe7d4770a7f92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть, украина, рф, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, financial times, фсб
Политика, РОССИЯ, Нефть, УКРАИНА, РФ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Financial Times, ФСБ
10:35 12.10.2025
 
США помогают Украине наносить удары вглубь России, пишет FT

FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России

Флаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь РФ по российским энергетическим объектам, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"США уже несколько месяцев помогают Украине наносить дальние удары по российским энергетическим объектам", - утверждается в публикации.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
В Раде предложили разместить ядерные боеголовки США на Украине
Вчера, 17:13
По утверждению украинских и американских чиновников, на которых ссылается издание, предоставленные Украине разведданные якобы позволили нанести удары по "важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы".
Как заявили источники издания, американская разведка помогает Киеву определять маршрут, высоту и время.
"По словам американского чиновника, Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимых местах этих объектов", - пишет Financial Times.
Служба безопасности Украины (СБУ) заявил газете, что "Киев будет работать над увеличением количества и масштабности ударов по территории России".
Ранее Financial Times сообщала, что президент США Дональд Трамп велел ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной, которые могут помочь ей наносить удары вглубь РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, заявил, что сообщений СМИ на пустом месте нет.
По заявлению президента России Владимира Путина, киевский режим пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам в РФ, "это ему не поможет".
В СФ заявляли в связи с этим, что Запад неуклонно продвигается к войне с Россией.
А в МИД РФ призывали подчиненных президента США Дональда Трампа придерживаться курса на мирное урегулирование украинского конфликта.
При этом в августе ФСБ РФ сообщила, что Россия сорвала планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России и на длительный срок блокировала программу.
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
"Глупость поражает". В США узнали, что Запад хочет получить за счет России
05:00
 
ПолитикаРОССИЯНефтьУКРАИНАРФСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинFinancial TimesФСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала