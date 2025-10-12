https://1prime.ru/20251012/smi-863424935.html

США помогают Украине наносить удары вглубь России, пишет FT

США помогают Украине наносить удары вглубь России, пишет FT - 12.10.2025, ПРАЙМ

США помогают Украине наносить удары вглубь России, пишет FT

США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь РФ по российским энергетическим объектам, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T10:35+0300

2025-10-12T10:35+0300

2025-10-12T10:35+0300

политика

россия

нефть

украина

рф

сша

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75715/39/757153973_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_e5068d15a7a49fc891fe4e5170627f80.jpg

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь РФ по российским энергетическим объектам, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "США уже несколько месяцев помогают Украине наносить дальние удары по российским энергетическим объектам", - утверждается в публикации. По утверждению украинских и американских чиновников, на которых ссылается издание, предоставленные Украине разведданные якобы позволили нанести удары по "важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы". Как заявили источники издания, американская разведка помогает Киеву определять маршрут, высоту и время. "По словам американского чиновника, Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимых местах этих объектов", - пишет Financial Times. Служба безопасности Украины (СБУ) заявил газете, что "Киев будет работать над увеличением количества и масштабности ударов по территории России". Ранее Financial Times сообщала, что президент США Дональд Трамп велел ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной, которые могут помочь ей наносить удары вглубь РФ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, заявил, что сообщений СМИ на пустом месте нет. По заявлению президента России Владимира Путина, киевский режим пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам в РФ, "это ему не поможет". В СФ заявляли в связи с этим, что Запад неуклонно продвигается к войне с Россией. А в МИД РФ призывали подчиненных президента США Дональда Трампа придерживаться курса на мирное урегулирование украинского конфликта. При этом в августе ФСБ РФ сообщила, что Россия сорвала планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России и на длительный срок блокировала программу.

https://1prime.ru/20251011/rada-863413537.html

https://1prime.ru/20251012/es-863420816.html

украина

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, украина, рф, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, financial times, фсб