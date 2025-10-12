https://1prime.ru/20251012/svo-863422414.html
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине - 12.10.2025, ПРАЙМ
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине
В отличие от западных стран и Украины, Россия способна самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым для ведения современных военных действий, заявил в... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T07:50+0300
2025-10-12T07:50+0300
2025-10-12T07:53+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
украина
запад
европа
владимир путин
валерий герасимов
всу
цру
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852846122_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_9c1f84e5054a980c96ecfb5af21d032d.jpg
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В отличие от западных стран и Украины, Россия способна самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым для ведения современных военных действий, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Россия может производить необходимое количество вооружений, не истощая ресурсы других отраслей экономики <…> Если посмотреть со стороны, Россия способна производить все материалы для ведения современной войны. При этом ни Украина, ни Европа, ни США, как мы обнаружили, на это не способны. Они доказали свою несостоятельность", — сказал он.По мнению Джонсона, Россия сейчас вступает в новую фазу конфликта, когда она может проводить операции по всей протяженности фронта."У русских на передовой больше солдат, чем у украинцев. Даже (главнокомандующий ВСУ, генерал Александр. — Прим. ред.) Сырский признал, что у русских двукратное преимущество в численности личного состава. А раз так, то мы сейчас наблюдаем предсмертную агонию Украины", — подчеркнул аналитик.Ранее Сырский сообщил о сложной ситуации на фронте из-за наступательных действий российских войск.В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны инициировать наступление и сосредоточены на удержании позиций, что достигается за счет переброски наиболее подготовленных солдат.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов акцентировал внимание на том, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но потерпела значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью принадлежит Москве.
https://1prime.ru/20250908/syrskiy-861945247.html
украина
запад
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852846122_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_5694a32e108cdffe42cad8fced4edac8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конфликт на украине, украина, запад, европа, владимир путин, валерий герасимов, всу, цру, вс рф, россия
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, ЕВРОПА, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, ЦРУ, ВС РФ, РОССИЯ
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия вступила в новую фазу конфликта
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ.
В отличие от западных стран и Украины, Россия способна самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым для ведения современных военных действий, заявил в эфире YouTube-канала
бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Россия может производить необходимое количество вооружений, не истощая ресурсы других отраслей экономики <…> Если посмотреть со стороны, Россия способна производить все материалы для ведения современной войны. При этом ни Украина, ни Европа, ни США, как мы обнаружили, на это не способны. Они доказали свою несостоятельность", — сказал он.
По мнению Джонсона, Россия сейчас вступает в новую фазу конфликта, когда она может проводить операции по всей протяженности фронта.
"У русских на передовой больше солдат, чем у украинцев. Даже (главнокомандующий ВСУ, генерал Александр. — Прим. ред.) Сырский признал, что у русских двукратное преимущество в численности личного состава. А раз так, то мы сейчас наблюдаем предсмертную агонию Украины", — подчеркнул аналитик.
Ранее Сырский сообщил о сложной ситуации на фронте из-за наступательных действий российских войск.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны инициировать наступление и сосредоточены на удержании позиций, что достигается за счет переброски наиболее подготовленных солдат.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов акцентировал внимание на том, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но потерпела значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью принадлежит Москве.
Главком ВСУ Сырский признал многократное превосходство ВС России