"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине

2025-10-12T07:50+0300

2025-10-12T07:50+0300

2025-10-12T07:53+0300

МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В отличие от западных стран и Украины, Россия способна самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым для ведения современных военных действий, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Россия может производить необходимое количество вооружений, не истощая ресурсы других отраслей экономики <…> Если посмотреть со стороны, Россия способна производить все материалы для ведения современной войны. При этом ни Украина, ни Европа, ни США, как мы обнаружили, на это не способны. Они доказали свою несостоятельность", — сказал он.По мнению Джонсона, Россия сейчас вступает в новую фазу конфликта, когда она может проводить операции по всей протяженности фронта."У русских на передовой больше солдат, чем у украинцев. Даже (главнокомандующий ВСУ, генерал Александр. — Прим. ред.) Сырский признал, что у русских двукратное преимущество в численности личного состава. А раз так, то мы сейчас наблюдаем предсмертную агонию Украины", — подчеркнул аналитик.Ранее Сырский сообщил о сложной ситуации на фронте из-за наступательных действий российских войск.В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны инициировать наступление и сосредоточены на удержании позиций, что достигается за счет переброски наиболее подготовленных солдат.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов акцентировал внимание на том, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но потерпела значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью принадлежит Москве.

2025

