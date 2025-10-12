Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251012/svo-863422414.html
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине - 12.10.2025, ПРАЙМ
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине
В отличие от западных стран и Украины, Россия способна самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым для ведения современных военных действий, заявил в... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T07:50+0300
2025-10-12T07:53+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
украина
запад
европа
владимир путин
валерий герасимов
всу
цру
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852846122_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_9c1f84e5054a980c96ecfb5af21d032d.jpg
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В отличие от западных стран и Украины, Россия способна самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым для ведения современных военных действий, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Россия может производить необходимое количество вооружений, не истощая ресурсы других отраслей экономики &lt;…&gt; Если посмотреть со стороны, Россия способна производить все материалы для ведения современной войны. При этом ни Украина, ни Европа, ни США, как мы обнаружили, на это не способны. Они доказали свою несостоятельность", — сказал он.По мнению Джонсона, Россия сейчас вступает в новую фазу конфликта, когда она может проводить операции по всей протяженности фронта."У русских на передовой больше солдат, чем у украинцев. Даже (главнокомандующий ВСУ, генерал Александр. — Прим. ред.) Сырский признал, что у русских двукратное преимущество в численности личного состава. А раз так, то мы сейчас наблюдаем предсмертную агонию Украины", — подчеркнул аналитик.Ранее Сырский сообщил о сложной ситуации на фронте из-за наступательных действий российских войск.В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны инициировать наступление и сосредоточены на удержании позиций, что достигается за счет переброски наиболее подготовленных солдат.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов акцентировал внимание на том, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но потерпела значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью принадлежит Москве.
https://1prime.ru/20250908/syrskiy-861945247.html
украина
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852846122_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_5694a32e108cdffe42cad8fced4edac8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
конфликт на украине, украина, запад, европа, владимир путин, валерий герасимов, всу, цру, вс рф, россия
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, ЕВРОПА, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, ЦРУ, ВС РФ, РОССИЯ
07:50 12.10.2025 (обновлено: 07:53 12.10.2025)
 
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия вступила в новую фазу конфликта

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОбучение операторов FPV-дронов группировки "Запад" на Купянском направлении СВО
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В отличие от западных стран и Украины, Россия способна самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым для ведения современных военных действий, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Россия может производить необходимое количество вооружений, не истощая ресурсы других отраслей экономики <…> Если посмотреть со стороны, Россия способна производить все материалы для ведения современной войны. При этом ни Украина, ни Европа, ни США, как мы обнаружили, на это не способны. Они доказали свою несостоятельность", — сказал он.
По мнению Джонсона, Россия сейчас вступает в новую фазу конфликта, когда она может проводить операции по всей протяженности фронта.
"У русских на передовой больше солдат, чем у украинцев. Даже (главнокомандующий ВСУ, генерал Александр. — Прим. ред.) Сырский признал, что у русских двукратное преимущество в численности личного состава. А раз так, то мы сейчас наблюдаем предсмертную агонию Украины", — подчеркнул аналитик.
Ранее Сырский сообщил о сложной ситуации на фронте из-за наступательных действий российских войск.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны инициировать наступление и сосредоточены на удержании позиций, что достигается за счет переброски наиболее подготовленных солдат.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов акцентировал внимание на том, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но потерпела значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью принадлежит Москве.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Главком ВСУ Сырский признал многократное превосходство ВС России
8 сентября, 10:27
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеУКРАИНАЗАПАДЕВРОПАВладимир ПутинВалерий ГерасимовВСУЦРУВС РФРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала