Трамп сделал заявление о Путине во время игры в гольф с внучкой
2025-10-12T12:49+0300
спецоперация на украине
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп во время игры в гольф с внучкой Кай сделал заявление о президенте России Владимире Путине и Владимире Зеленском.Так, он выразил надежду, что ему удастся привести к миру Россию и Украину."Мы проделали большую работу — я остановил семь войн. Семь!" — сказал он.На этой неделе глава Белого дома заявил, что верит в урегулирование между Москвой и Киевом.
