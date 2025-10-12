Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сделал заявление о Путине во время игры в гольф с внучкой - 12.10.2025
Спецоперация на Украине
Трамп сделал заявление о Путине во время игры в гольф с внучкой
Глава США Дональд Трамп во время игры в гольф с внучкой Кай сделал заявление о президенте России Владимире Путине и Владимире Зеленском. | 12.10.2025
2025-10-12T12:49+0300
2025-10-12T12:49+0300
спецоперация на украине
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860785318_0:69:3397:1980_1920x0_80_0_0_105746d0b4cb8329a31c35addcef0f0b.jpg
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп во время игры в гольф с внучкой Кай сделал заявление о президенте России Владимире Путине и Владимире Зеленском.Так, он выразил надежду, что ему удастся привести к миру Россию и Украину."Мы проделали большую работу — я остановил семь войн. Семь!" — сказал он.На этой неделе глава Белого дома заявил, что верит в урегулирование между Москвой и Киевом.
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп во время игры в гольф с внучкой Кай сделал заявление о президенте России Владимире Путине и Владимире Зеленском.
Так, он выразил надежду, что ему удастся привести к миру Россию и Украину.
Заголовок открываемого материала