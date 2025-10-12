Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251012/tramp-863441501.html
в мире
украина
киев
сша
джо байден
дональд трамп
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Дональд Трамп заявил, что его первый импичмент, связанный с Украиной, был "гораздо более незаконным обманом", чем знаменитый Уотергейтский скандал. Об этом американский лидер написал в своей соцсети TRUTH Social."Украинский импичмент (в отношении меня!) был гораздо более незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, начнут расследование по этому делу! Адам Шифф был настолько нечестным и коррумпированным. Было нарушено и попросту попрано столько законов и процедур!" — подчеркнул Трамп.Он напомнил, что демократы инициировали первый импичмент в 2019 году, обвиняя его в задержке военной помощи Украине и давлении на Киев с требованием расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп тогда утверждал, что добивался лишь борьбы с коррупцией. Сенат оправдал его по обоим пунктам — в превышении полномочий и воспрепятствовании Конгрессу.Трамп стал единственным в истории президентом США, кто дважды проходил процедуру импичмента. Второй раз — в январе 2021 года, когда его обвинили в подстрекательстве к мятежу после беспорядков в Капитолии. Сенат вновь оправдал Трампа, уже после окончания его президентского срока.
в мире, украина, киев, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, УКРАИНА, Киев, США, Джо Байден, Дональд Трамп
20:44 12.10.2025
 
Трамп заявил о незаконности "украинского импичмента"

Президент США Дональд Трамп сравнил попытку своего импичмента с Уотергейтом. Детали

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Дональд Трамп заявил, что его первый импичмент, связанный с Украиной, был "гораздо более незаконным обманом", чем знаменитый Уотергейтский скандал. Об этом американский лидер написал в своей соцсети TRUTH Social.
"Украинский импичмент (в отношении меня!) был гораздо более незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, начнут расследование по этому делу! Адам Шифф был настолько нечестным и коррумпированным. Было нарушено и попросту попрано столько законов и процедур!" — подчеркнул Трамп.
Он напомнил, что демократы инициировали первый импичмент в 2019 году, обвиняя его в задержке военной помощи Украине и давлении на Киев с требованием расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп тогда утверждал, что добивался лишь борьбы с коррупцией. Сенат оправдал его по обоим пунктам — в превышении полномочий и воспрепятствовании Конгрессу.
Трамп стал единственным в истории президентом США, кто дважды проходил процедуру импичмента. Второй раз — в январе 2021 года, когда его обвинили в подстрекательстве к мятежу после беспорядков в Капитолии. Сенат вновь оправдал Трампа, уже после окончания его президентского срока.
В миреУКРАИНАКиевСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
