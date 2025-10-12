https://1prime.ru/20251012/tramp-863441501.html

Трамп заявил о незаконности "украинского импичмента"

Трамп заявил о незаконности "украинского импичмента" - 12.10.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о незаконности "украинского импичмента"

Дональд Трамп заявил, что его первый импичмент, связанный с Украиной, был "гораздо более незаконным обманом", чем знаменитый Уотергейтский скандал. Об этом... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T20:44+0300

2025-10-12T20:44+0300

2025-10-12T20:44+0300

в мире

украина

киев

сша

джо байден

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg

МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Дональд Трамп заявил, что его первый импичмент, связанный с Украиной, был "гораздо более незаконным обманом", чем знаменитый Уотергейтский скандал. Об этом американский лидер написал в своей соцсети TRUTH Social."Украинский импичмент (в отношении меня!) был гораздо более незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, начнут расследование по этому делу! Адам Шифф был настолько нечестным и коррумпированным. Было нарушено и попросту попрано столько законов и процедур!" — подчеркнул Трамп.Он напомнил, что демократы инициировали первый импичмент в 2019 году, обвиняя его в задержке военной помощи Украине и давлении на Киев с требованием расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп тогда утверждал, что добивался лишь борьбы с коррупцией. Сенат оправдал его по обоим пунктам — в превышении полномочий и воспрепятствовании Конгрессу.Трамп стал единственным в истории президентом США, кто дважды проходил процедуру импичмента. Второй раз — в январе 2021 года, когда его обвинили в подстрекательстве к мятежу после беспорядков в Капитолии. Сенат вновь оправдал Трампа, уже после окончания его президентского срока.

https://1prime.ru/20251012/tramp-863440177.html

https://1prime.ru/20251012/zelenskiy--863436909.html

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, киев, сша, джо байден, дональд трамп