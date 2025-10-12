https://1prime.ru/20251012/tramp-863441501.html
Трамп заявил о незаконности "украинского импичмента"
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Дональд Трамп заявил, что его первый импичмент, связанный с Украиной, был "гораздо более незаконным обманом", чем знаменитый Уотергейтский скандал. Об этом американский лидер написал в своей соцсети TRUTH Social."Украинский импичмент (в отношении меня!) был гораздо более незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, начнут расследование по этому делу! Адам Шифф был настолько нечестным и коррумпированным. Было нарушено и попросту попрано столько законов и процедур!" — подчеркнул Трамп.Он напомнил, что демократы инициировали первый импичмент в 2019 году, обвиняя его в задержке военной помощи Украине и давлении на Киев с требованием расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп тогда утверждал, что добивался лишь борьбы с коррупцией. Сенат оправдал его по обоим пунктам — в превышении полномочий и воспрепятствовании Конгрессу.Трамп стал единственным в истории президентом США, кто дважды проходил процедуру импичмента. Второй раз — в январе 2021 года, когда его обвинили в подстрекательстве к мятежу после беспорядков в Капитолии. Сенат вновь оправдал Трампа, уже после окончания его президентского срока.
