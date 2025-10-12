На Западе выступили со срочным призывом после беседы Зеленского с Трампом
Мема призвал признать поражение Украины после беседы Зеленского с Трампом
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал в соцсети X Запад признать поражение Украины после недавнего разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
"Зеленский во-вот проиграет войну, потому что у него заканчиваются солдаты. <...> На мой взгляд, лучшее, что могла бы сделать Европа, - это признать поражение на Украине, восстановить диалог с Россией и работать над вступлением Украины в Европейский союз", — говорится в публикации.
При этом он добавил, что страна не вступит в НАТО. Кроме того, политик предостерег ЕС и США от ввода войск на Украину, так как тогда конфликт быстро перерастет в масштабную войну.
В субботу портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп и Зеленский провели телефонные переговоры, которые длились около 30 минут. Отмечается, что среди тем был вопрос о передаче Киеву ракет Tomahawk.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
