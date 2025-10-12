https://1prime.ru/20251012/ukraina-863426369.html

На Западе выступили со срочным призывом после беседы Зеленского с Трампом

На Западе выступили со срочным призывом после беседы Зеленского с Трампом - 12.10.2025, ПРАЙМ

На Западе выступили со срочным призывом после беседы Зеленского с Трампом

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал в соцсети X Запад признать поражение Украины после недавнего разговора... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T11:31+0300

2025-10-12T11:31+0300

2025-10-12T11:31+0300

спецоперация на украине

украина

запад

владимир зеленский

дональд трамп

сша

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_1717202b1a049f7281550f8d86890cae.jpg

МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал в соцсети X Запад признать поражение Украины после недавнего разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом."Зеленский во-вот проиграет войну, потому что у него заканчиваются солдаты. <...> На мой взгляд, лучшее, что могла бы сделать Европа, - это признать поражение на Украине, восстановить диалог с Россией и работать над вступлением Украины в Европейский союз", — говорится в публикации.При этом он добавил, что страна не вступит в НАТО. Кроме того, политик предостерег ЕС и США от ввода войск на Украину, так как тогда конфликт быстро перерастет в масштабную войну.В субботу портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп и Зеленский провели телефонные переговоры, которые длились около 30 минут. Отмечается, что среди тем был вопрос о передаче Киеву ракет Tomahawk. В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.

https://1prime.ru/20251012/zelenskiy-863423423.html

https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863314806.html

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, владимир зеленский, дональд трамп, сша, нато