На Западе выступили со срочным призывом после беседы Зеленского с Трампом - 12.10.2025
Спецоперация на Украине
На Западе выступили со срочным призывом после беседы Зеленского с Трампом
2025-10-12T11:31+0300
2025-10-12T11:31+0300
спецоперация на украине
украина
запад
владимир зеленский
дональд трамп
сша
нато
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал в соцсети X Запад признать поражение Украины после недавнего разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом."Зеленский во-вот проиграет войну, потому что у него заканчиваются солдаты. &lt;...&gt; На мой взгляд, лучшее, что могла бы сделать Европа, - это признать поражение на Украине, восстановить диалог с Россией и работать над вступлением Украины в Европейский союз", — говорится в публикации.При этом он добавил, что страна не вступит в НАТО. Кроме того, политик предостерег ЕС и США от ввода войск на Украину, так как тогда конфликт быстро перерастет в масштабную войну.В субботу портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп и Зеленский провели телефонные переговоры, которые длились около 30 минут. Отмечается, что среди тем был вопрос о передаче Киеву ракет Tomahawk. В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
украина
запад
сша
11:31 12.10.2025
 
На Западе выступили со срочным призывом после беседы Зеленского с Трампом

© РИА Новости . Стрингер
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал в соцсети X Запад признать поражение Украины после недавнего разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

"Зеленский во-вот проиграет войну, потому что у него заканчиваются солдаты. <...> На мой взгляд, лучшее, что могла бы сделать Европа, - это признать поражение на Украине, восстановить диалог с Россией и работать над вступлением Украины в Европейский союз", — говорится в публикации.
При этом он добавил, что страна не вступит в НАТО. Кроме того, политик предостерег ЕС и США от ввода войск на Украину, так как тогда конфликт быстро перерастет в масштабную войну.

В субботу портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп и Зеленский провели телефонные переговоры, которые длились около 30 минут. Отмечается, что среди тем был вопрос о передаче Киеву ракет Tomahawk.

В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Спецоперация на Украине УКРАИНА ЗАПАД Владимир Зеленский Дональд Трамп США НАТО
 
 
