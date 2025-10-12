Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тимошенко заявила о скором завершении конфликта с Россией - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251012/ukraina-863436216.html
Тимошенко заявила о скором завершении конфликта с Россией
Тимошенко заявила о скором завершении конфликта с Россией - 12.10.2025, ПРАЙМ
Тимошенко заявила о скором завершении конфликта с Россией
Украинский политик и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что завершение конфликта с Россией уже не за горами. Об этом сообщает Telegram-канал... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T16:53+0300
2025-10-12T16:53+0300
спецоперация на украине
украина
москва
юлия тимошенко
владимир путин
валерий герасимов
вс рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83565/00/835650029_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_0b4f8b08e5eb5a0d4aa3782e98b7d2d6.jpg
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Украинский политик и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что завершение конфликта с Россией уже не за горами. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны"."Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем", — сказала Тимошенко.Политик также призвала украинцев сохранять терпение и выдержку.О какой именно информации идет речь, Тимошенко не уточнила.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Вооруженные силы Украины утратили способность к наступательным действиям и сосредоточились на удержании позиций, направляя туда наиболее боеспособные подразделения.В конце августа начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов подчеркивал, что весной и летом украинская армия предпринимала попытки сдержать продвижение российских войск, однако понесла значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
https://1prime.ru/20250309/-timoshenko-855606465.html
https://1prime.ru/20250307/rada-855562636.html
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83565/00/835650029_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_6ece6f8ebf7ea92be6fc72d95f2dacd0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, юлия тимошенко, владимир путин, валерий герасимов, вс рф, в мире
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, МОСКВА, Юлия Тимошенко, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВС РФ, В мире
16:53 12.10.2025
 
Тимошенко заявила о скором завершении конфликта с Россией

Тимошенко: окончание конфликта с Россией уже близко. Подробности

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПресс-конференция Юлии Тимошенко во Львове
Пресс-конференция Юлии Тимошенко во Львове - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Пресс-конференция Юлии Тимошенко во Львове. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Украинский политик и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что завершение конфликта с Россией уже не за горами. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".
"Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем", — сказала Тимошенко.
Пресс-конференция Юлии Тимошенко во Львове - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
"Прекратить войну". Тимошенко начала борьбу за пост президента Украины
9 марта, 15:45
Политик также призвала украинцев сохранять терпение и выдержку.
О какой именно информации идет речь, Тимошенко не уточнила.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Вооруженные силы Украины утратили способность к наступательным действиям и сосредоточились на удержании позиций, направляя туда наиболее боеспособные подразделения.
В конце августа начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов подчеркивал, что весной и летом украинская армия предпринимала попытки сдержать продвижение российских войск, однако понесла значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
"Зеленского попытаются убрать физически". В Раде сделали жуткий прогноз
7 марта, 11:54
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАМОСКВАЮлия ТимошенкоВладимир ПутинВалерий ГерасимовВС РФВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала