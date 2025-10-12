Тимошенко заявила о скором завершении конфликта с Россией
Пресс-конференция Юлии Тимошенко во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Украинский политик и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что завершение конфликта с Россией уже не за горами. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".
"Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем", — сказала Тимошенко.
Политик также призвала украинцев сохранять терпение и выдержку.
О какой именно информации идет речь, Тимошенко не уточнила.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Вооруженные силы Украины утратили способность к наступательным действиям и сосредоточились на удержании позиций, направляя туда наиболее боеспособные подразделения.
В конце августа начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов подчеркивал, что весной и летом украинская армия предпринимала попытки сдержать продвижение российских войск, однако понесла значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
