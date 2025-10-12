https://1prime.ru/20251012/vsu-863441222.html
На Украине заявили о намерении создать новую армию
На Украине заявили о намерении создать новую армию - 12.10.2025, ПРАЙМ
На Украине заявили о намерении создать новую армию
Украине следует начинать подготовку новой армии, набирая юношей в возрасте от 16 до 18 лет, заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T20:37+0300
2025-10-12T20:37+0300
2025-10-12T20:37+0300
спецоперация на украине
в мире
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_049e681c6ffd2cc27ad878841eb28253.jpg
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Украине следует начинать подготовку новой армии, набирая юношей в возрасте от 16 до 18 лет, заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский. Его слова приводит украинское агентство УНИАН."Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16–18-летних и через пять лет выпустить качественных военных", — подчеркнул Ярославский.По словам офицера, соответствующий план по формированию такой армии уже разработан и передан на рассмотрение высшему руководству страны.Тем временем в интернете активно распространяются видеозаписи, на которых запечатлены случаи силовой мобилизации граждан. На этих роликах видно, как представители украинских военкоматов насильно увозят мужчин в микроавтобусах, применяя физическую силу и нередко избивая задержанных.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных обновить данные в территориальных центрах комплектования. Сделать это можно лично либо через "электронный кабинет призывника".Согласно новым правилам, повестка считается вручённой даже в том случае, если призывник её не видел: датой вручения считается день, когда в документе ставится отметка о невозможности личной передачи.В законе также указано, что военнообязанные обязаны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкоматов или полиции. При этом сроки демобилизации в документе не определены.
https://1prime.ru/20251011/vsu-863418520.html
https://1prime.ru/20251011/vsu-863416667.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cecf40cda2b37be71a8fbebd43e9c09c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, всу
Спецоперация на Украине, В мире, УКРАИНА, ВСУ
На Украине заявили о намерении создать новую армию
Командир ВСУ предложил призывать 16–18-летних для подготовки будущих военных. Подробности
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Украине следует начинать подготовку новой армии, набирая юношей в возрасте от 16 до 18 лет, заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский. Его слова приводит украинское агентство УНИАН.
"Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16–18-летних и через пять лет выпустить качественных военных", — подчеркнул Ярославский.
"Это настоящий ад". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ
По словам офицера, соответствующий план по формированию такой армии уже разработан и передан на рассмотрение высшему руководству страны.
Тем временем в интернете активно распространяются видеозаписи, на которых запечатлены случаи силовой мобилизации граждан. На этих роликах видно, как представители украинских военкоматов насильно увозят мужчин в микроавтобусах, применяя физическую силу и нередко избивая задержанных.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных обновить данные в территориальных центрах комплектования. Сделать это можно лично либо через "электронный кабинет призывника".
Согласно новым правилам, повестка считается вручённой даже в том случае, если призывник её не видел: датой вручения считается день, когда в документе ставится отметка о невозможности личной передачи.
В законе также указано, что военнообязанные обязаны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкоматов или полиции. При этом сроки демобилизации в документе не определены.
В Раде заявили о катастрофическом положении ВСУ в зоне СВО