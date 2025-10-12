Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине заявили о намерении создать новую армию - 12.10.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
На Украине заявили о намерении создать новую армию
На Украине заявили о намерении создать новую армию - 12.10.2025, ПРАЙМ
На Украине заявили о намерении создать новую армию
Украине следует начинать подготовку новой армии, набирая юношей в возрасте от 16 до 18 лет, заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис... | 12.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Украине следует начинать подготовку новой армии, набирая юношей в возрасте от 16 до 18 лет, заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский. Его слова приводит украинское агентство УНИАН."Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16–18-летних и через пять лет выпустить качественных военных", — подчеркнул Ярославский.По словам офицера, соответствующий план по формированию такой армии уже разработан и передан на рассмотрение высшему руководству страны.Тем временем в интернете активно распространяются видеозаписи, на которых запечатлены случаи силовой мобилизации граждан. На этих роликах видно, как представители украинских военкоматов насильно увозят мужчин в микроавтобусах, применяя физическую силу и нередко избивая задержанных.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных обновить данные в территориальных центрах комплектования. Сделать это можно лично либо через "электронный кабинет призывника".Согласно новым правилам, повестка считается вручённой даже в том случае, если призывник её не видел: датой вручения считается день, когда в документе ставится отметка о невозможности личной передачи.В законе также указано, что военнообязанные обязаны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкоматов или полиции. При этом сроки демобилизации в документе не определены.
украина
в мире, украина, всу
Спецоперация на Украине, В мире, УКРАИНА, ВСУ
20:37 12.10.2025
 
На Украине заявили о намерении создать новую армию

Командир ВСУ предложил призывать 16–18-летних для подготовки будущих военных. Подробности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Украине следует начинать подготовку новой армии, набирая юношей в возрасте от 16 до 18 лет, заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский. Его слова приводит украинское агентство УНИАН.
"Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16–18-летних и через пять лет выпустить качественных военных", — подчеркнул Ярославский.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
"Это настоящий ад". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ
Вчера, 22:43
По словам офицера, соответствующий план по формированию такой армии уже разработан и передан на рассмотрение высшему руководству страны.
Тем временем в интернете активно распространяются видеозаписи, на которых запечатлены случаи силовой мобилизации граждан. На этих роликах видно, как представители украинских военкоматов насильно увозят мужчин в микроавтобусах, применяя физическую силу и нередко избивая задержанных.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных обновить данные в территориальных центрах комплектования. Сделать это можно лично либо через "электронный кабинет призывника".
Согласно новым правилам, повестка считается вручённой даже в том случае, если призывник её не видел: датой вручения считается день, когда в документе ставится отметка о невозможности личной передачи.
В законе также указано, что военнообязанные обязаны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкоматов или полиции. При этом сроки демобилизации в документе не определены.
Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
В Раде заявили о катастрофическом положении ВСУ в зоне СВО
Вчера, 20:22
 
Спецоперация на УкраинеВ миреУКРАИНАВСУ
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
