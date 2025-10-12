https://1prime.ru/20251012/vsu-863441222.html

На Украине заявили о намерении создать новую армию

12.10.2025

На Украине заявили о намерении создать новую армию - 12.10.2025, ПРАЙМ

На Украине заявили о намерении создать новую армию



МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Украине следует начинать подготовку новой армии, набирая юношей в возрасте от 16 до 18 лет, заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский. Его слова приводит украинское агентство УНИАН."Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16–18-летних и через пять лет выпустить качественных военных", — подчеркнул Ярославский.По словам офицера, соответствующий план по формированию такой армии уже разработан и передан на рассмотрение высшему руководству страны.Тем временем в интернете активно распространяются видеозаписи, на которых запечатлены случаи силовой мобилизации граждан. На этих роликах видно, как представители украинских военкоматов насильно увозят мужчин в микроавтобусах, применяя физическую силу и нередко избивая задержанных.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных обновить данные в территориальных центрах комплектования. Сделать это можно лично либо через "электронный кабинет призывника".Согласно новым правилам, повестка считается вручённой даже в том случае, если призывник её не видел: датой вручения считается день, когда в документе ставится отметка о невозможности личной передачи.В законе также указано, что военнообязанные обязаны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкоматов или полиции. При этом сроки демобилизации в документе не определены.

