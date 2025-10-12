Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высмеял в соцсети X заявление Владимира Зеленского после ударов ВС России.Глава киевского режима заявил, что из-за погодных условий эффективность ПВО Украины снизилась на 20–30 процентов."Тогда нет проблем, погода обязательно улучшится! Ой, погодите-ка…" — сыронизировал Кошкович.Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска атаковали объекты энергетики, работающие на украинскую армию. Удары наносились по целям в 148 районах. За день до этого был нанесен аналогичный массированный удар, оставивший без света Киев и некоторые другие города. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.Газета Financial Times в начале октября писала, что ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, выпущенных по объектам украинского ВПК. Уровень перехвата Украиной баллистических ракет в сентябре рухнул до шести процентов.
08:56 12.10.2025
 
Признание Зеленского после удара ВС России вызвало изумление на Западе

Кошкович высмеял заявление Зеленского после ударов ВС России. Подробности

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высмеял в соцсети X заявление Владимира Зеленского после ударов ВС России.

Глава киевского режима заявил, что из-за погодных условий эффективность ПВО Украины снизилась на 20–30 процентов.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
9 октября, 08:49
"Тогда нет проблем, погода обязательно улучшится! Ой, погодите-ка…" — сыронизировал Кошкович.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска атаковали объекты энергетики, работающие на украинскую армию. Удары наносились по целям в 148 районах. За день до этого был нанесен аналогичный массированный удар, оставивший без света Киев и некоторые другие города. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.

Газета Financial Times в начале октября писала, что ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, выпущенных по объектам украинского ВПК. Уровень перехвата Украиной баллистических ракет в сентябре рухнул до шести процентов.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
"Такой удар". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский в отношении России
10 октября, 13:29
 
Спецоперация на Украине
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
