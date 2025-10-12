https://1prime.ru/20251012/zelenskiy-863423423.html

Признание Зеленского после удара ВС России вызвало изумление на Западе

Признание Зеленского после удара ВС России вызвало изумление на Западе - 12.10.2025, ПРАЙМ

Признание Зеленского после удара ВС России вызвало изумление на Западе

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высмеял в соцсети X заявление Владимира Зеленского после ударов ВС России.Глава киевского... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T08:56+0300

2025-10-12T08:56+0300

2025-10-12T08:56+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

киев

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высмеял в соцсети X заявление Владимира Зеленского после ударов ВС России.Глава киевского режима заявил, что из-за погодных условий эффективность ПВО Украины снизилась на 20–30 процентов."Тогда нет проблем, погода обязательно улучшится! Ой, погодите-ка…" — сыронизировал Кошкович.Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска атаковали объекты энергетики, работающие на украинскую армию. Удары наносились по целям в 148 районах. За день до этого был нанесен аналогичный массированный удар, оставивший без света Киев и некоторые другие города. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.Газета Financial Times в начале октября писала, что ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, выпущенных по объектам украинского ВПК. Уровень перехвата Украиной баллистических ракет в сентябре рухнул до шести процентов.

https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863314806.html

https://1prime.ru/20251010/zelenskiy-863372028.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, киев, всу