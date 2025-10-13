https://1prime.ru/20251013/birzha-863460655.html

Фондовые индексы Европы растут после переизбрания премьера Франции

экономика

рынок

индексы

торги

франция

европа

эммануэль макрон

dax

rabobank

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут после переназначения премьер-министра во Франции, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.35 мск французский индекс CAC 40 увеличивается на 0,54%, до 7 960,65 пункта, британский FTSE 100 - на 0,16%, до 9 442,3 пункта, немецкий DAX - на 0,45%, до 24 377,04 пункта. Рынки обратили внимание в том числе на политические новости. В пятницу поздним вечером президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром экс-министра обороны Себастьяна Лекорню, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца. При этом индексы растут относительно умеренно, поскольку политическая неопределённость сохраняется. Как сообщила парламентская фракция правой партии "Национальное объединение", второе за день предложение о вынесении вотума недоверия правительству Лекорню было внесено на рассмотрение в парламент. "Реальность для Франции (и держателей французских ценных бумаг) заключается в том, что глубокие политические разногласия остаются неразрешенными", - цитирует агентство Блумберг аналитика Rabobank Мэтью Кэрнса (Matthew Cairns).

франция

европа

2025

