https://1prime.ru/20251013/birzha-863460655.html
Фондовые индексы Европы растут после переизбрания премьера Франции
Фондовые индексы Европы растут после переизбрания премьера Франции - 13.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут после переизбрания премьера Франции
Основные фондовые индексы Европы растут после переназначения премьер-министра во Франции, свидетельствуют данные торгов. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T13:54+0300
2025-10-13T13:54+0300
2025-10-13T13:54+0300
экономика
рынок
индексы
торги
франция
европа
эммануэль макрон
dax
rabobank
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ad37585c46fbd1b698c643508b0d6c37.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут после переназначения премьер-министра во Франции, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.35 мск французский индекс CAC 40 увеличивается на 0,54%, до 7 960,65 пункта, британский FTSE 100 - на 0,16%, до 9 442,3 пункта, немецкий DAX - на 0,45%, до 24 377,04 пункта. Рынки обратили внимание в том числе на политические новости. В пятницу поздним вечером президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром экс-министра обороны Себастьяна Лекорню, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца. При этом индексы растут относительно умеренно, поскольку политическая неопределённость сохраняется. Как сообщила парламентская фракция правой партии "Национальное объединение", второе за день предложение о вынесении вотума недоверия правительству Лекорню было внесено на рассмотрение в парламент. "Реальность для Франции (и держателей французских ценных бумаг) заключается в том, что глубокие политические разногласия остаются неразрешенными", - цитирует агентство Блумберг аналитика Rabobank Мэтью Кэрнса (Matthew Cairns).
https://1prime.ru/20251012/makron-863441057.html
франция
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61c1f92134fcb698289486e417b77e54.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, торги, франция, европа, эммануэль макрон, dax, rabobank
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Эммануэль Макрон, DAX, Rabobank
Фондовые индексы Европы растут после переизбрания премьера Франции
Фондовые индексы Европы растут после переизбрания Лекорню премьером Франции