Фондовые индексы Европы растут после переизбрания премьера Франции - 13.10.2025
Фондовые индексы Европы растут после переизбрания премьера Франции
Фондовые индексы Европы растут после переизбрания премьера Франции - 13.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут после переизбрания премьера Франции
Основные фондовые индексы Европы растут после переназначения премьер-министра во Франции, свидетельствуют данные торгов. | 13.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут после переназначения премьер-министра во Франции, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.35 мск французский индекс CAC 40 увеличивается на 0,54%, до 7 960,65 пункта, британский FTSE 100 - на 0,16%, до 9 442,3 пункта, немецкий DAX - на 0,45%, до 24 377,04 пункта. Рынки обратили внимание в том числе на политические новости. В пятницу поздним вечером президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром экс-министра обороны Себастьяна Лекорню, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца. При этом индексы растут относительно умеренно, поскольку политическая неопределённость сохраняется. Как сообщила парламентская фракция правой партии "Национальное объединение", второе за день предложение о вынесении вотума недоверия правительству Лекорню было внесено на рассмотрение в парламент. "Реальность для Франции (и держателей французских ценных бумаг) заключается в том, что глубокие политические разногласия остаются неразрешенными", - цитирует агентство Блумберг аналитика Rabobank Мэтью Кэрнса (Matthew Cairns).
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
рынок, индексы, торги, франция, европа, эммануэль макрон, dax, rabobank
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Эммануэль Макрон, DAX, Rabobank
13:54 13.10.2025
 
Фондовые индексы Европы растут после переизбрания премьера Франции

Фондовые индексы Европы растут после переизбрания Лекорню премьером Франции

© Unsplash/Dimitri Karastelev Котировки
Котировки
Котировки. Архивное фото
© Unsplash/Dimitri Karastelev
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут после переназначения премьер-министра во Франции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.35 мск французский индекс CAC 40 увеличивается на 0,54%, до 7 960,65 пункта, британский FTSE 100 - на 0,16%, до 9 442,3 пункта, немецкий DAX - на 0,45%, до 24 377,04 пункта.
Рынки обратили внимание в том числе на политические новости. В пятницу поздним вечером президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром экс-министра обороны Себастьяна Лекорню, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
При этом индексы растут относительно умеренно, поскольку политическая неопределённость сохраняется. Как сообщила парламентская фракция правой партии "Национальное объединение", второе за день предложение о вынесении вотума недоверия правительству Лекорню было внесено на рассмотрение в парламент.
"Реальность для Франции (и держателей французских ценных бумаг) заключается в том, что глубокие политические разногласия остаются неразрешенными", - цитирует агентство Блумберг аналитика Rabobank Мэтью Кэрнса (Matthew Cairns).
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
"Вон, быстро!". Макрон вызвал бурю критики во Франции после слов о России
Вчера, 20:35
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиФРАНЦИЯЕВРОПАЭммануэль МакронDAXRabobank
 
 
