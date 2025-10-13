https://1prime.ru/20251013/dobycha-863449093.html

Добыча алмазов в 2025 году может сократиться

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Объемы добычи алмазов в мире могут снизиться по итогам текущего года примерно до 87-102 миллионов карат, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Мировая добыча алмазов по итогам текущего года может составить 95-105 миллионов каратов, об этом в сентябре заявил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Компания планирует достичь цели по добыче алмазов в 2025 году в 29 миллионов карат, в первом полугодии план перевыполнен на 3%. "Снижение добычи продолжится и, скорее всего, по итогам 2025 года мировая добыча окажется на уровнях 100-102 миллиона карат, это 5-6% падение к уровню 2024 года", - рассказал советник управляющего фонда "Индустриальный код" Максим Шапошников. Схожего мнения с главой "Алросы" придерживается начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов, - около 95-100 миллионов карат против 109 миллионов карат в прошлом году. "Уровень добычи в 2025 году алмазов ювелирного качества составит порядка 80 миллионов карат - минимальный уровень за последние 15 лет", - добавил он. По словам независимого эксперта Леонида Хазанова, добыча алмазов в мире по итогам текущего года сократится примерно на 20% - до 87 миллиона карат или ниже на фоне слабого спроса на драгоценные камни и проблем на глобальном рынке: санкции против России и их влияние на мировую торговлю алмазами, затоваренность складов в Индии, конкуренция с синтетическими камнями, смена приоритетов поколений. "Причем спад в разной степени будет проявляться во всех ключевых по добыче алмазов странах, начиная от России и Ботсваны и заканчивая Канадой. Предпосылки к ее росту остаются слабыми", - заключил он. В конце ноября прошлого года гендиректор "Алросы" сообщил, что на фоне кризиса на рынке алмазов компания сократит фонд оплаты труда на 10%, оптимизирует часть персонала, а также приостановит добычу на некоторых участках в 2025 году. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.

