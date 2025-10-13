https://1prime.ru/20251013/gladkov-863463464.html

Белгородским аграриям сложно доставлять топливо на поля

экономика

сельское хозяйство

белгородская область

роснефть

лукойл

газпром

БЕЛГОРОД, 13 окт – ПРАЙМ. Белгородские аграрии обеспечены на сегодняшний день топливом в полном объеме, сложность заключается в его доставке на поля к сельхозтехнике, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "С учетом обстрелов и сложной обстановки, и непростой, в том числе, по поставкам топлива, хотя по балансу регион обеспечен на сегодняшний день в полном объеме. У нас есть отдельные компании, которые занимаются розницей, и мы в ручном режиме им поставляем. У нас нет проблем с балансом топлива или с поставками топлива от основных поставщиков, таких как "Роснефть", таких как "Лукойл", "Газпром нефть", но у нас есть проблема с учетом безопасной доставки до мест работы сельхозтехники", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства. Как уточнил замгубернатора Андрей Антоненко, сельхозтехника обеспечена автобензином на 65% от потребности. Также ранее в целях безопасности из-за оперативной обстановки сельхозтоваропроизводителям было рекомендовано сократить объемы хранения нефтепродуктов до минимальных. Это, в совокупности с оперативной обстановкой, приводит к приостановке или длительной отгрузке законтрактованного дизельного топлива. Первый заместитель губернатора Илья Пономарев отметил рост потребления топлива на 16% за последнюю неделю из-за похолодания и увеличения эксплуатации резервных источников питания. По его словам, текущие остатки обеспечивают 3–4 дня потребления с учётом возросшего спроса. Гладков подчеркнул, что необходимо держать ситуацию под контролем и оперативно реагировать на возникающие проблемы, чтобы обеспечить бесперебойную работу сельхозпроизводителей в условиях текущих вызовов.

белгородская область

2025

