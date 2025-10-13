Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе высказались о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
На Западе высказались о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР
На Западе высказались о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР
Создание российской армией оперативного окружения под Красноармейском способно перерасти в наиболее масштабный кризис для ВСУ, как заявил в авторской программе... | 13.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Создание российской армией оперативного окружения под Красноармейском способно перерасти в наиболее масштабный кризис для ВСУ, как заявил в авторской программе на своем YouTube-канале британский эксперт в области геополитики Александр Меркурис."Я видел сообщения, которые, если они соответствуют действительности, свидетельствуют, что окружение Красноармейска российской армией становится намного плотнее. <…> Отказ отступать даже перед лицом подавляющих сил наступления России создает самый большой военный кризис, с которым сталкивались украинцы", — заявил он.По оценке специалиста, защитники Украины понесут значительные потери в связи с полученным от командования распоряжением сохранять контроль над населенным пунктом любой ценой.Ранее в воскресенье глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продолжении операции российских военных по охвату красноармейско-дмитровской агломерации, отметив ожесточённые сражения в южных кварталах Красноармейска и на подступах к городской черте.
красноармейск, украина, денис пушилин, всу
Спецоперация на Украине, Красноармейск, УКРАИНА, Денис Пушилин, ВСУ
05:23 13.10.2025
 
На Западе высказались о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР

Меркурис заявил, что окружение Красноармейска может стать самым крупным кризисом для ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Создание российской армией оперативного окружения под Красноармейском способно перерасти в наиболее масштабный кризис для ВСУ, как заявил в авторской программе на своем YouTube-канале британский эксперт в области геополитики Александр Меркурис.
“Я видел сообщения, которые, если они соответствуют действительности, свидетельствуют, что окружение Красноармейска российской армией становится намного плотнее. <…> Отказ отступать даже перед лицом подавляющих сил наступления России создает самый большой военный кризис, с которым сталкивались украинцы”, — заявил он.
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
"Она исчезнет": в США заговорили о войне с Россией
10 октября, 03:50
По оценке специалиста, защитники Украины понесут значительные потери в связи с полученным от командования распоряжением сохранять контроль над населенным пунктом любой ценой.

Красноармейск — собой ключевой опорный пункт ВСУ на территории Донецкой Народной Республики и имеет стратегическое значение для оперативной группировки "Хортица". Населённый пункт расположен в 66 километрах от столицы ДНР.

Ранее в воскресенье глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продолжении операции российских военных по охвату красноармейско-дмитровской агломерации, отметив ожесточённые сражения в южных кварталах Красноармейска и на подступах к городской черте.
Президент Сербии Александр Вучич
"Так и будет, уверяю": Вучич предупредил мир о надвигающейся катастрофе
5 октября, 07:11
 
Спецоперация на УкраинеКрасноармейскУКРАИНАДенис ПушилинВСУ
 
 
