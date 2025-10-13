https://1prime.ru/20251013/krasnoarmeysk-863448737.html

На Западе высказались о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР

На Западе высказались о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР - 13.10.2025, ПРАЙМ

На Западе высказались о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР

Создание российской армией оперативного окружения под Красноармейском способно перерасти в наиболее масштабный кризис для ВСУ, как заявил в авторской программе... | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T05:23+0300

2025-10-13T05:23+0300

2025-10-13T05:23+0300

спецоперация на украине

красноармейск

украина

денис пушилин

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1a/853083652_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_de27118c2069548c898412ba818c9b13.jpg

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Создание российской армией оперативного окружения под Красноармейском способно перерасти в наиболее масштабный кризис для ВСУ, как заявил в авторской программе на своем YouTube-канале британский эксперт в области геополитики Александр Меркурис.“Я видел сообщения, которые, если они соответствуют действительности, свидетельствуют, что окружение Красноармейска российской армией становится намного плотнее. <…> Отказ отступать даже перед лицом подавляющих сил наступления России создает самый большой военный кризис, с которым сталкивались украинцы”, — заявил он.По оценке специалиста, защитники Украины понесут значительные потери в связи с полученным от командования распоряжением сохранять контроль над населенным пунктом любой ценой.Ранее в воскресенье глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продолжении операции российских военных по охвату красноармейско-дмитровской агломерации, отметив ожесточённые сражения в южных кварталах Красноармейска и на подступах к городской черте.

https://1prime.ru/20251010/rossiya-863360926.html

https://1prime.ru/20251005/vuchich-863166142.html

красноармейск

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

красноармейск, украина, денис пушилин, всу