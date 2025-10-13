На Западе высказались о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР
Меркурис заявил, что окружение Красноармейска может стать самым крупным кризисом для ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Создание российской армией оперативного окружения под Красноармейском способно перерасти в наиболее масштабный кризис для ВСУ, как заявил в авторской программе на своем YouTube-канале британский эксперт в области геополитики Александр Меркурис.
“Я видел сообщения, которые, если они соответствуют действительности, свидетельствуют, что окружение Красноармейска российской армией становится намного плотнее. <…> Отказ отступать даже перед лицом подавляющих сил наступления России создает самый большой военный кризис, с которым сталкивались украинцы”, — заявил он.
По оценке специалиста, защитники Украины понесут значительные потери в связи с полученным от командования распоряжением сохранять контроль над населенным пунктом любой ценой.
Красноармейск — собой ключевой опорный пункт ВСУ на территории Донецкой Народной Республики и имеет стратегическое значение для оперативной группировки "Хортица". Населённый пункт расположен в 66 километрах от столицы ДНР.
Ранее в воскресенье глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продолжении операции российских военных по охвату красноармейско-дмитровской агломерации, отметив ожесточённые сражения в южных кварталах Красноармейска и на подступах к городской черте.