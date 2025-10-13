Нефть дорожает в ожидании выхода доклада ОПЕК
Стоимость нефти растет на 1,5 процента в ожидании выхода доклада ОПЕК
Добыча нефти.. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть с началом недели держат планку роста в 1,5%, рынки ожидают публикации доклада ОПЕК, оценивая также макростатистику из Китая и новости мировой торговли, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,47% относительно предыдущего закрытия, до 63,65 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,65%, до 59,87 доллара. Утром нефть уже дорожала примерно теми же темпами.
На понедельник запланирована публикация ежемесячного доклада ОПЕК о нефтяном рынке, в документе будут обновлены прогнозы спроса и предложения.
Также ранее в понедельник была опубликована макростатистика. По данным таможни страны, экспорт из Китая в сентябре вырос в годовом выражении на 8,3%, тогда как ожидался рост на 6%. А импорт в страну в отчетном месяце поднялся сразу на 7,4% при прогнозе увеличения на 1,5%.
Китай - крупный потребитель и импортер нефти, и статистика внешней торговли отражается на прогнозах спроса на сырьё.
Тем временем президент США Дональд Трамп сообщил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая. Позднее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированная на саммите АТЭС, все еще может состояться, несмотря на новый виток напряженности в торговых отношениях между двумя странами.
"Ключевой вопрос для рынков - будут ли эти тарифы в конечном итоге введены, что серьезно повлияет на глобальные цепочки поставок и, в особенности, на производство высокотехнологичной продукции, или же они останутся лишь попыткой получить преимущество в переговорах", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Goldman Sachs.