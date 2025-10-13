Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти в России в сентябре выросла на 148 тысяч баррелей в сутки - 13.10.2025
Добыча нефти в России в сентябре выросла на 148 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти в России в сентябре выросла на 148 тысяч баррелей в сутки
15:04 13.10.2025
 
Добыча нефти в России в сентябре выросла на 148 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти в России в сентябре выросла до 9,321 млн баррелей в день

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в сентябре увеличилась по сравнению с августом в среднем на 148 тысяч баррелей в сутки и составила 9,321 миллиона баррелей в день, такая оценка приводится в докладе Организации стран- экспортёров нефти (ОПЕК).
По данным организации, в августе в Россия добывали в среднем 9,173 миллиона баррелей нефти в сутки.
У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Предполагалось, что они будут действовать до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, - ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля.
Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года, но в итоге "восьмерка" завершила его уже в сентябре, то есть на год раньше.
В октябре эта " восьмерка "(Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир) начала отход от ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки и увеличила предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в день.
Тем не менее участники также должны придерживаться графика компенсаций ранее допущенного превышения добычи - и фактически разрешенный уровень добычи немного ниже. С учетом обновленного графика в сентябре России было разрешено увеличить добычу до 9,415 миллиона баррелей в сутки.
Заголовок открываемого материала