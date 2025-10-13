https://1prime.ru/20251013/neft-863462001.html
Добыча нефти в России в сентябре выросла на 148 тысяч баррелей в сутки
2025-10-13T15:04+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
ирак
казахстан
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в сентябре увеличилась по сравнению с августом в среднем на 148 тысяч баррелей в сутки и составила 9,321 миллиона баррелей в день, такая оценка приводится в докладе Организации стран- экспортёров нефти (ОПЕК). По данным организации, в августе в Россия добывали в среднем 9,173 миллиона баррелей нефти в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Предполагалось, что они будут действовать до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, - ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года, но в итоге "восьмерка" завершила его уже в сентябре, то есть на год раньше. В октябре эта " восьмерка "(Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир) начала отход от ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки и увеличила предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в день. Тем не менее участники также должны придерживаться графика компенсаций ранее допущенного превышения добычи - и фактически разрешенный уровень добычи немного ниже. С учетом обновленного графика в сентябре России было разрешено увеличить добычу до 9,415 миллиона баррелей в сутки.
