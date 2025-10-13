Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, как Польша с Германией разругались из-за России - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/polsha-863474335.html
СМИ раскрыли, как Польша с Германией разругались из-за России
СМИ раскрыли, как Польша с Германией разругались из-за России - 13.10.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, как Польша с Германией разругались из-за России
Отказ Польши передать Германии человека, подозреваемого в диверсии на газопроводах "Северный поток", и поддержка этой акции премьер-министром Дональдом Туском... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T22:27+0300
2025-10-13T22:27+0300
германия
сша
польша
дональд туск
дмитрий песков
сеймур херш
оон
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48670c2e686c946ceb5a581823d26749.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Отказ Польши передать Германии человека, подозреваемого в диверсии на газопроводах "Северный поток", и поддержка этой акции премьер-министром Дональдом Туском привели к усилению напряженности между Варшавой и Берлином, сообщает UnHerd. "Оправдание таких диверсий — это политическое безумие. Подозреваемую группу связывают с украинскими военными и спецслужбами, предполагается, что операция носила государственный характер. Из слов Туска можно заключить, что Польша фактически поддерживает террористическую деятельность", — говорится в статье. Как пишет издание, это вызвало негодование в Германии и ослабило взаимное доверие между странами. "В свете этих заявлений и полученных данных, Германия уже не может занимать позицию, поддерживающую Польшу с политической точки зрения", — отмечается в материале. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили версию о саботаже. Компания-оператор Nord Stream AG указала на беспрецедентные разрушения газопроводов и назвала неясными сроки их восстановления. Генеральная прокуратура России начала расследование по статье о международном терроризме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно заявлял, что Россия просила данные о взрывах, но так их и не получила.Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, утверждая со ссылкой на источник, что взрывные устройства были заложены в июне 2022 года водолазами ВМС США под прикрытием учений Baltops при поддержке норвежских специалистов. По его сведениям, решение об операции принималось президентом США Джо Байденом. Позже Пентагон заявил РИА Новости об отсутствии причастности США к подрыву российских газопроводов.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания препятствуют проведению объективного международного расследования инцидента с "Северными потоками".
https://1prime.ru/20251011/tusk-863415123.html
https://1prime.ru/20250926/peskov-862824565.html
https://1prime.ru/20250926/potok-862797158.html
германия
сша
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_486048bc55f11bfc3eaf40197cfb4220.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, сша, польша, дональд туск, дмитрий песков, сеймур херш, оон, северный поток - 2
ГЕРМАНИЯ, США, ПОЛЬША, Дональд Туск, Дмитрий Песков, Сеймур Херш, ООН, Северный поток - 2
22:27 13.10.2025
 
СМИ раскрыли, как Польша с Германией разругались из-за России

UnHerd: дело о "Северных потоках" поссорило ФРГ и Польшу

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
ЧП на "Северных потоках". Архивное фото
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Отказ Польши передать Германии человека, подозреваемого в диверсии на газопроводах "Северный поток", и поддержка этой акции премьер-министром Дональдом Туском привели к усилению напряженности между Варшавой и Берлином, сообщает UnHerd.
"Оправдание таких диверсий — это политическое безумие. Подозреваемую группу связывают с украинскими военными и спецслужбами, предполагается, что операция носила государственный характер. Из слов Туска можно заключить, что Польша фактически поддерживает террористическую деятельность", — говорится в статье.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
В АдГ прокомментировали слова Туска о подрыве "Северных потоков"
11 октября, 19:41
Как пишет издание, это вызвало негодование в Германии и ослабило взаимное доверие между странами.
"В свете этих заявлений и полученных данных, Германия уже не может занимать позицию, поддерживающую Польшу с политической точки зрения", — отмечается в материале.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Германия продолжает страдать от подрыва "Северных потоков", заявил Песков
26 сентября, 14:20
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили версию о саботаже. Компания-оператор Nord Stream AG указала на беспрецедентные разрушения газопроводов и назвала неясными сроки их восстановления. Генеральная прокуратура России начала расследование по статье о международном терроризме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно заявлял, что Россия просила данные о взрывах, но так их и не получила.
Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, утверждая со ссылкой на источник, что взрывные устройства были заложены в июне 2022 года водолазами ВМС США под прикрытием учений Baltops при поддержке норвежских специалистов. По его сведениям, решение об операции принималось президентом США Джо Байденом. Позже Пентагон заявил РИА Новости об отсутствии причастности США к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания препятствуют проведению объективного международного расследования инцидента с "Северными потоками".
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Депутат АдГ прокомментировал теракт на "Северных потоках"
26 сентября, 08:50
 
ГЕРМАНИЯСШАПОЛЬШАДональд ТускДмитрий ПесковСеймур ХершООНСеверный поток - 2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала