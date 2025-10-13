https://1prime.ru/20251013/polsha-863474335.html

СМИ раскрыли, как Польша с Германией разругались из-за России

германия

сша

польша

дональд туск

дмитрий песков

сеймур херш

оон

северный поток - 2

https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48670c2e686c946ceb5a581823d26749.jpg

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Отказ Польши передать Германии человека, подозреваемого в диверсии на газопроводах "Северный поток", и поддержка этой акции премьер-министром Дональдом Туском привели к усилению напряженности между Варшавой и Берлином, сообщает UnHerd. "Оправдание таких диверсий — это политическое безумие. Подозреваемую группу связывают с украинскими военными и спецслужбами, предполагается, что операция носила государственный характер. Из слов Туска можно заключить, что Польша фактически поддерживает террористическую деятельность", — говорится в статье. Как пишет издание, это вызвало негодование в Германии и ослабило взаимное доверие между странами. "В свете этих заявлений и полученных данных, Германия уже не может занимать позицию, поддерживающую Польшу с политической точки зрения", — отмечается в материале. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили версию о саботаже. Компания-оператор Nord Stream AG указала на беспрецедентные разрушения газопроводов и назвала неясными сроки их восстановления. Генеральная прокуратура России начала расследование по статье о международном терроризме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно заявлял, что Россия просила данные о взрывах, но так их и не получила.Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, утверждая со ссылкой на источник, что взрывные устройства были заложены в июне 2022 года водолазами ВМС США под прикрытием учений Baltops при поддержке норвежских специалистов. По его сведениям, решение об операции принималось президентом США Джо Байденом. Позже Пентагон заявил РИА Новости об отсутствии причастности США к подрыву российских газопроводов.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания препятствуют проведению объективного международного расследования инцидента с "Северными потоками".

