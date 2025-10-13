Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На плечах Путина". В Финляндии высказались о надвигающейся катастрофе - 13.10.2025
Спецоперация на Украине
"На плечах Путина". В Финляндии высказались о надвигающейся катастрофе
Финский эксперт в области геополитики и профессор Туомас Малинен высказался в социальной сети X о ключевой роли президента России Владимира Путина в определении | 13.10.2025
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Финский эксперт в области геополитики и профессор Туомас Малинен высказался в социальной сети X о ключевой роли президента России Владимира Путина в определении будущего Европы."Я думаю, что судьба Европы и все решения по ней теперь лежат на плечах президента Путина", — написал он.Согласно мнению Малинена, если российский лидер "будет слишком мягок", это приведет к тому, что Европа станет платформой для войны, которая "в конечном итоге охватит США и весь остальной мир". В своей позиции Москва неоднократно настаивала на том, что давление на Россию по поводу урегулирования ситуации с Украиной не принесет результатов. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия готова к обсуждению политических аспектов разрешения конфликта с Украиной и готова работать в любых предложенных форматах. Однако Москва до сих пор не получила от Киева отклик на инициативу, озвученную на переговорах в Стамбуле в 2022 году, по созданию трёх рабочих групп для рассмотрения вопросов гуманитарного, военного и политического характера.
"На плечах Путина". В Финляндии высказались о надвигающейся катастрофе

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Финский эксперт в области геополитики и профессор Туомас Малинен высказался в социальной сети X о ключевой роли президента России Владимира Путина в определении будущего Европы.

"Я думаю, что судьба Европы и все решения по ней теперь лежат на плечах президента Путина", — написал он.
Согласно мнению Малинена, если российский лидер "будет слишком мягок", это приведет к тому, что Европа станет платформой для войны, которая "в конечном итоге охватит США и весь остальной мир".

В своей позиции Москва неоднократно настаивала на том, что давление на Россию по поводу урегулирования ситуации с Украиной не принесет результатов.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия готова к обсуждению политических аспектов разрешения конфликта с Украиной и готова работать в любых предложенных форматах. Однако Москва до сих пор не получила от Киева отклик на инициативу, озвученную на переговорах в Стамбуле в 2022 году, по созданию трёх рабочих групп для рассмотрения вопросов гуманитарного, военного и политического характера.
