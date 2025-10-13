https://1prime.ru/20251013/putin-863474203.html
"На плечах Путина". В Финляндии высказались о надвигающейся катастрофе
"На плечах Путина". В Финляндии высказались о надвигающейся катастрофе - 13.10.2025, ПРАЙМ
"На плечах Путина". В Финляндии высказались о надвигающейся катастрофе
Финский эксперт в области геополитики и профессор Туомас Малинен высказался в социальной сети X о ключевой роли президента России Владимира Путина в определении
спецоперация на украине
европа
москва
украина
владимир путин
сергей лавров
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Финский эксперт в области геополитики и профессор Туомас Малинен высказался в социальной сети X о ключевой роли президента России Владимира Путина в определении будущего Европы."Я думаю, что судьба Европы и все решения по ней теперь лежат на плечах президента Путина", — написал он.Согласно мнению Малинена, если российский лидер "будет слишком мягок", это приведет к тому, что Европа станет платформой для войны, которая "в конечном итоге охватит США и весь остальной мир". В своей позиции Москва неоднократно настаивала на том, что давление на Россию по поводу урегулирования ситуации с Украиной не принесет результатов. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия готова к обсуждению политических аспектов разрешения конфликта с Украиной и готова работать в любых предложенных форматах. Однако Москва до сих пор не получила от Киева отклик на инициативу, озвученную на переговорах в Стамбуле в 2022 году, по созданию трёх рабочих групп для рассмотрения вопросов гуманитарного, военного и политического характера.
европа
москва
украина
"На плечах Путина". В Финляндии высказались о надвигающейся катастрофе
