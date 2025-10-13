Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, что НАТО получит от России - 13.10.2025
Спецоперация на Украине
На Западе рассказали, что НАТО получит от России
На Западе рассказали, что НАТО получит от России
Североатлантический альянс потерпит стратегическое поражение по мере достижения Россией целей специальной военной операции, заявил в эфире YouTube-канала...
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Североатлантический альянс потерпит стратегическое поражение по мере достижения Россией целей специальной военной операции, заявил в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.“Русские однозначно победят. Это будет унизительным поражением для известных нам лидеров альянса или европейских стран”, — сказал он.Ранее высокопоставленные представители российского руководства неоднократно акцентировали прямое вовлечение НАТО в военное противостояние на украинской территории. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что все западные грузы с вооружениями для Украины считаются легитимными целями для российских военных.Согласно оперативным данным Минобороны России, за отчетный период российские подразделения нанесли точечные удары по объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивающим функционирование украинского оборонно-промышленного потенциала. Общие потери Вооруженных сил Украины на различных участках фронта за указанный промежуток времени составили порядка 1460 военнослужащих.
украина, россия, сергей лавров, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Сергей Лавров, НАТО
04:00 13.10.2025
 
На Западе рассказали, что НАТО получит от России

Профессор Миршаймер заявил, что поражение Украины будет поражением НАТО

© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Боевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Североатлантический альянс потерпит стратегическое поражение по мере достижения Россией целей специальной военной операции, заявил в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
“Русские однозначно победят. Это будет унизительным поражением для известных нам лидеров альянса или европейских стран”, — сказал он.
Ранее высокопоставленные представители российского руководства неоднократно акцентировали прямое вовлечение НАТО в военное противостояние на украинской территории. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что все западные грузы с вооружениями для Украины считаются легитимными целями для российских военных.
Согласно оперативным данным Минобороны России, за отчетный период российские подразделения нанесли точечные удары по объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивающим функционирование украинского оборонно-промышленного потенциала. Общие потери Вооруженных сил Украины на различных участках фронта за указанный промежуток времени составили порядка 1460 военнослужащих.
