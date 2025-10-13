На Западе рассказали, что НАТО получит от России
Профессор Миршаймер заявил, что поражение Украины будет поражением НАТО
Боевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Североатлантический альянс потерпит стратегическое поражение по мере достижения Россией целей специальной военной операции, заявил в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
“Русские однозначно победят. Это будет унизительным поражением для известных нам лидеров альянса или европейских стран”, — сказал он.
Ранее высокопоставленные представители российского руководства неоднократно акцентировали прямое вовлечение НАТО в военное противостояние на украинской территории. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что все западные грузы с вооружениями для Украины считаются легитимными целями для российских военных.
Согласно оперативным данным Минобороны России, за отчетный период российские подразделения нанесли точечные удары по объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивающим функционирование украинского оборонно-промышленного потенциала. Общие потери Вооруженных сил Украины на различных участках фронта за указанный промежуток времени составили порядка 1460 военнослужащих.