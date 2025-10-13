https://1prime.ru/20251013/rossiya-863447772.html

На Западе рассказали, что НАТО получит от России

На Западе рассказали, что НАТО получит от России - 13.10.2025, ПРАЙМ

На Западе рассказали, что НАТО получит от России

Североатлантический альянс потерпит стратегическое поражение по мере достижения Россией целей специальной военной операции, заявил в эфире YouTube-канала... | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T04:00+0300

2025-10-13T04:00+0300

2025-10-13T04:00+0300

спецоперация на украине

украина

россия

сергей лавров

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853345153_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_12f5a6ce810ff0c6bb626f0d2ef42181.jpg

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Североатлантический альянс потерпит стратегическое поражение по мере достижения Россией целей специальной военной операции, заявил в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.“Русские однозначно победят. Это будет унизительным поражением для известных нам лидеров альянса или европейских стран”, — сказал он.Ранее высокопоставленные представители российского руководства неоднократно акцентировали прямое вовлечение НАТО в военное противостояние на украинской территории. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что все западные грузы с вооружениями для Украины считаются легитимными целями для российских военных.Согласно оперативным данным Минобороны России, за отчетный период российские подразделения нанесли точечные удары по объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивающим функционирование украинского оборонно-промышленного потенциала. Общие потери Вооруженных сил Украины на различных участках фронта за указанный промежуток времени составили порядка 1460 военнослужащих.

https://1prime.ru/20251010/rossiya-863360926.html

https://1prime.ru/20251005/vuchich-863166142.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, сергей лавров, нато