СМИ: Трамп превратил в ад жизнь 37 убийц, которых помиловал Байден - 13.10.2025
СМИ: Трамп превратил в ад жизнь 37 убийц, которых помиловал Байден
СМИ: Трамп превратил в ад жизнь 37 убийц, которых помиловал Байден - 13.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп превратил в ад жизнь 37 убийц, которых помиловал Байден
Администрация американского лидера Дональда Трампа ужесточилa пенитенциарный режим для ряда осужденных за особо тяжкие преступления, в отношении которых... | 13.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Администрация американского лидера Дональда Трампа ужесточилa пенитенциарный режим для ряда осужденных за особо тяжкие преступления, в отношении которых предыдущий президент Джо Байден отменил высшую меру наказания, сообщает издание Wall Street Journal.В числе финальных распоряжений экс-главы Белого дома перед уходом из Овального кабинета значилось смягчение наказания для 37 приговоренных к смертной казни убийц.Тогда Трамп, комментируя это решение, пожелал, чтобы “озверевшие преступники отправились прямиком в ад”.“Через несколько часов после вступления в должность президент Трамп приказал превратить жизни этих людей, по сути, в сущий ад”, — говорится в материале.В соответствии с указанием нового хозяина Белого дома отменили распределение большинства осужденных по основным исправительным учреждениям США. Взамен врио заместителя генерального прокурора Эмиль Бове санкционировал перевод практически всех фигурантов списка в наиболее репрессивное федеральное пенитенциарное заведение — ADX Florence в Колорадо.В тюрьме сверхстрогого режима ADX отбывают наказание особо опасные преступники. Для них установлен исключительный порядок содержания, предусматривающий практически круглосуточную изоляцию в одиночных камерах — до 23 часов в сутки.Ранее в ходе встречи с генеральным прокурором Пэм Бонди родственники жертв, погибших от рук 37 содержащихся там осужденных, заявили о недостаточной, по их мнению, строгости применяемых мер и потребовали дальнейшего ужесточения тюремного режима.
сша, дональд трамп, джо байден
США, Дональд Трамп, Джо Байден
07:15 13.10.2025 (обновлено: 07:16 13.10.2025)
 
СМИ: Трамп превратил в ад жизнь 37 убийц, которых помиловал Байден

WSJ: Трамп превратил в ад жизнь 37 убийц, которым Байден отменил казнь

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Администрация американского лидера Дональда Трампа ужесточилa пенитенциарный режим для ряда осужденных за особо тяжкие преступления, в отношении которых предыдущий президент Джо Байден отменил высшую меру наказания, сообщает издание Wall Street Journal.
В числе финальных распоряжений экс-главы Белого дома перед уходом из Овального кабинета значилось смягчение наказания для 37 приговоренных к смертной казни убийц.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Трамп переложил ответственность за проблемы в экономике США на Байдена
30 апреля, 16:39
Тогда Трамп, комментируя это решение, пожелал, чтобы “озверевшие преступники отправились прямиком в ад”.
“Через несколько часов после вступления в должность президент Трамп приказал превратить жизни этих людей, по сути, в сущий ад”, — говорится в материале.
В соответствии с указанием нового хозяина Белого дома отменили распределение большинства осужденных по основным исправительным учреждениям США. Взамен врио заместителя генерального прокурора Эмиль Бове санкционировал перевод практически всех фигурантов списка в наиболее репрессивное федеральное пенитенциарное заведение — ADX Florence в Колорадо.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Трамп помиловал экс-партнера Хантера Байдена
26 марта, 04:20
В тюрьме сверхстрогого режима ADX отбывают наказание особо опасные преступники. Для них установлен исключительный порядок содержания, предусматривающий практически круглосуточную изоляцию в одиночных камерах — до 23 часов в сутки.
Ранее в ходе встречи с генеральным прокурором Пэм Бонди родственники жертв, погибших от рук 37 содержащихся там осужденных, заявили о недостаточной, по их мнению, строгости применяемых мер и потребовали дальнейшего ужесточения тюремного режима.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Трамп переложил ответственность за проблемы в экономике США на Байдена
30 апреля, 16:39
 
СШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
