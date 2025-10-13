https://1prime.ru/20251013/ssha-863449838.html

СМИ: Трамп превратил в ад жизнь 37 убийц, которых помиловал Байден

13.10.2025

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Администрация американского лидера Дональда Трампа ужесточилa пенитенциарный режим для ряда осужденных за особо тяжкие преступления, в отношении которых предыдущий президент Джо Байден отменил высшую меру наказания, сообщает издание Wall Street Journal.В числе финальных распоряжений экс-главы Белого дома перед уходом из Овального кабинета значилось смягчение наказания для 37 приговоренных к смертной казни убийц.Тогда Трамп, комментируя это решение, пожелал, чтобы “озверевшие преступники отправились прямиком в ад”.“Через несколько часов после вступления в должность президент Трамп приказал превратить жизни этих людей, по сути, в сущий ад”, — говорится в материале.В соответствии с указанием нового хозяина Белого дома отменили распределение большинства осужденных по основным исправительным учреждениям США. Взамен врио заместителя генерального прокурора Эмиль Бове санкционировал перевод практически всех фигурантов списка в наиболее репрессивное федеральное пенитенциарное заведение — ADX Florence в Колорадо.В тюрьме сверхстрогого режима ADX отбывают наказание особо опасные преступники. Для них установлен исключительный порядок содержания, предусматривающий практически круглосуточную изоляцию в одиночных камерах — до 23 часов в сутки.Ранее в ходе встречи с генеральным прокурором Пэм Бонди родственники жертв, погибших от рук 37 содержащихся там осужденных, заявили о недостаточной, по их мнению, строгости применяемых мер и потребовали дальнейшего ужесточения тюремного режима.

