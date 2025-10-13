https://1prime.ru/20251013/sud-863470134.html

С "Роснефти" взыщут больше трех миллиардов рублей в пользу "Транснефти"

13.10.2025

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы решил взыскать с "Роснефти" и "Самаранефтегаза" 3,4 миллиарда рублей в пользу "Транснефти" из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" в 2019 году, сообщила "Транснефть". В июне 2024 года "Транснефть – Дружба" и "Транснефть – Приволга" обратились в Арбитражный суд Москвы с иском к "Роснефти" и "Самаранефтегазу" о солидарном взыскании 3,37 миллиарда рублей убытков. По ходатайству истцов в целях защиты информации ограниченного доступа, содержащейся в представленных в суд документах, дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. "Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск организаций системы "Транснефть" о взыскании солидарно с ПАО "НК "Роснефть" и АО "Самаранефтегаз" убытков, возникших в связи со сдачей в 2021 году в трубопроводную систему нефти с превышением нормативного содержания хлорорганических соединений", - сообщили в "Транснефти", уточнив, что иск удовлетворен в полном объеме. РИА Новости направило запрос в "Роснефть". В 2019 году в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Компенсации пострадавшим компаниям выплачивала "Транснефть". Она сообщала, что к апрелю 2022 года урегулировала последствия инцидента со всеми сторонами, которые были в этом заинтересованы, общая сумма выплат превысила 170 миллионов долларов.

москва

белоруссия

