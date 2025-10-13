https://1prime.ru/20251013/svo-863447284.html
Фон дер Ляйен и Борису Джонсону предложили отправиться в зону СВО
Фон дер Ляйен и Борису Джонсону предложили отправиться в зону СВО - 13.10.2025
Фон дер Ляйен и Борису Джонсону предложили отправиться в зону СВО
Ирландский журналист Чей Боуз в своей публикации в социальной сети X выступил с предложением направить председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и... | 13.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в своей публикации в социальной сети X выступил с предложением направить председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и бывшего британского премьера Бориса Джонсона в зону проведения специальной военной операции."Отправьте фон дер Лгунью и кретина Бориса Джонсона (никогда не носивших форму) на фронт. <…> Пусть они почувствуют запах войны. Это закончится за 24 часа”, — написал он.Ранее, в конце ноября 2023 года, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" и член комитета по национальной безопасности Давид Арахамия сообщил, что боевые действия на Украине могли быть прекращены еще в 2022 году. По его словам, Киев отказался от соглашения о нейтральном статусе страны после того, как британский премьер-министр Джонсон в ходе стамбульских переговоров призвал украинскую сторону отказаться от подписания документов и продолжить вооруженное противостояние.Глава Европейской комиссии последовательно поддерживает киевский режим, содействуя поставкам вооружения. Российская сторона неоднократно предупреждала западные государства о бесперспективности такой линии, ведущей лишь к затягиванию конфликта. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, страны НАТО принимают непосредственное участие в противостоянии не только путем передачи военной техники, но и посредством обучения украинского персонала.
