Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Ирландский журналист Чей Боуз в своей публикации в социальной сети X выступил с предложением направить председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T02:57+0300
2025-10-13T02:57+0300
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в своей публикации в социальной сети X выступил с предложением направить председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и бывшего британского премьера Бориса Джонсона в зону проведения специальной военной операции."Отправьте фон дер Лгунью и кретина Бориса Джонсона (никогда не носивших форму) на фронт. &lt;…&gt; Пусть они почувствуют запах войны. Это закончится за 24 часа”, — написал он.Ранее, в конце ноября 2023 года, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" и член комитета по национальной безопасности Давид Арахамия сообщил, что боевые действия на Украине могли быть прекращены еще в 2022 году. По его словам, Киев отказался от соглашения о нейтральном статусе страны после того, как британский премьер-министр Джонсон в ходе стамбульских переговоров призвал украинскую сторону отказаться от подписания документов и продолжить вооруженное противостояние.Глава Европейской комиссии последовательно поддерживает киевский режим, содействуя поставкам вооружения. Российская сторона неоднократно предупреждала западные государства о бесперспективности такой линии, ведущей лишь к затягиванию конфликта. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, страны НАТО принимают непосредственное участие в противостоянии не только путем передачи военной техники, но и посредством обучения украинского персонала.
02:57 13.10.2025
 
Журналист Боуз: надо отправить фон дер Ляйен и Джонсона на фронт на Украину

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в своей публикации в социальной сети X выступил с предложением направить председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и бывшего британского премьера Бориса Джонсона в зону проведения специальной военной операции.
"Отправьте фон дер Лгунью и кретина Бориса Джонсона (никогда не носивших форму) на фронт. <…> Пусть они почувствуют запах войны. Это закончится за 24 часа”, — написал он.
Президент Сербии Александр Вучич
"Так и будет, уверяю": Вучич предупредил мир о надвигающейся катастрофе
5 октября, 07:11
Ранее, в конце ноября 2023 года, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" и член комитета по национальной безопасности Давид Арахамия сообщил, что боевые действия на Украине могли быть прекращены еще в 2022 году. По его словам, Киев отказался от соглашения о нейтральном статусе страны после того, как британский премьер-министр Джонсон в ходе стамбульских переговоров призвал украинскую сторону отказаться от подписания документов и продолжить вооруженное противостояние.
Глава Европейской комиссии последовательно поддерживает киевский режим, содействуя поставкам вооружения. Российская сторона неоднократно предупреждала западные государства о бесперспективности такой линии, ведущей лишь к затягиванию конфликта. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, страны НАТО принимают непосредственное участие в противостоянии не только путем передачи военной техники, но и посредством обучения украинского персонала.
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
"Она исчезнет": в США заговорили о войне с Россией
10 октября, 03:50
 
