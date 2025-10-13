https://1prime.ru/20251013/tomahawk--863453306.html

Политолог прокомментировал слова Трампа о передаче Tomahawk Украине

МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о возможности передачи Украине крылатых ракет Tomahawk при отсутствии прогресса по урегулированию конфликта – демонстрация им своего решительного настроя, а не конкретный сигнал или попытка давления, высказал мнение в разговоре с РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. Ранее Трамп заявил журналистам, что может обсудить вопрос возможных поставок Tomahawk Украине с президентом России Владимиром Путиным. По словам президента США, Вашингтон мог бы предоставить ракеты для ВСУ, если украинский конфликт не удастся урегулировать. "Это надо воспринимать даже не как инструмент давления. Я не думаю, что Трамп рассчитывает как-то переубедить российское руководство или запугать. Просто демонстрация готовности отстаивать свою точку зрения, дальше помогать Украине. Воспринимать как сигнал абсолютно не стоит", - считает Родионов. Он напомнил, что возможность передачи Украине этих ракет обсуждалась еще при предыдущем президенте США Джо Байдене. Однако, полагает собеседник, от поставки Tomahawk Вашингтон удерживают неизбежные имиджевые потери, если ракеты будут сбиты российскими военными. Кроме того, отправка отдельных ракет Киеву не изменила бы кардинально ситуацию на поле боя, в попытках добиться таких изменений ракеты пришлось бы отправлять массово, указал эксперт. "Если начать массово поставлять Украине Tomahawk, их начнут и сбивать массово, и весь мир увидит, что миф об американском "супероружии" - просто чушь … Уверен, рано или поздно Tomahawk или какой-то аналог у Украины появится, но произойдет это тогда, когда Соединенные Штаты решат, что цель оправдывает средства, и других вариантов (для спасения Киева от неизбежного поражения – ред.) просто не остается", - сказал также он. Трамп ранее объявлял, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Путин подчеркивал, что применение Киевом Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

