Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не могут скрывать". На Западе заговорили о возможной эвакуации Киева - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/ukraina-863473200.html
"Не могут скрывать". На Западе заговорили о возможной эвакуации Киева
"Не могут скрывать". На Западе заговорили о возможной эвакуации Киева - 13.10.2025, ПРАЙМ
"Не могут скрывать". На Западе заговорили о возможной эвакуации Киева
Украина может столкнуться с необходимостью эвакуировать крупные города, включая столицу, из-за невозможности противостоять российским ударам, заявил в эфире... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T21:49+0300
2025-10-13T22:14+0300
в мире
киев
украина
запад
всу
минобороны рф
укрэнерго
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украина может столкнуться с необходимостью эвакуировать крупные города, включая столицу, из-за невозможности противостоять российским ударам, заявил в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис."Ситуация в небе сейчас стала настолько критической для Украины, что они уже не могут скрывать этот факт. &lt;…&gt; Сейчас мы рассматриваем ситуацию, когда Украине, возможно, придется начать, по крайней мере, рассматривать возможность эвакуации крупных городов, Киева и других", — отметил он.По словам эксперта, поставленные ВСУ системы Patriot оказались неэффективны. При этом Меркурис напомнил, что этот тип вооружений является новейшей системой, специально предназначенной для перехвата баллистических ракет.Мощный удар по энергетикеВ прошлую пятницу Минобороны России рассказало о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.Компания "Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры. В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.Проблемы со светом зафиксировали в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепровской ГЭС в контролируемой Киевом части Запорожской области, где, помимо этого, повреждения получили объекты газовой инфраструктуры.
https://1prime.ru/20251013/milovanov-863459677.html
https://1prime.ru/20251013/dzhonson-863465016.html
киев
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, киев, украина, запад, всу, минобороны рф, укрэнерго
В мире, Киев, УКРАИНА, ЗАПАД, ВСУ, Минобороны РФ, Укрэнерго
21:49 13.10.2025 (обновлено: 22:14 13.10.2025)
 
"Не могут скрывать". На Западе заговорили о возможной эвакуации Киева

Меркурис: Украине придется задуматься об эвакуации Киева. Что известно

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украина может столкнуться с необходимостью эвакуировать крупные города, включая столицу, из-за невозможности противостоять российским ударам, заявил в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
"Ситуация в небе сейчас стала настолько критической для Украины, что они уже не могут скрывать этот факт. <…> Сейчас мы рассматриваем ситуацию, когда Украине, возможно, придется начать, по крайней мере, рассматривать возможность эвакуации крупных городов, Киева и других", — отметил он.
По словам эксперта, поставленные ВСУ системы Patriot оказались неэффективны. При этом Меркурис напомнил, что этот тип вооружений является новейшей системой, специально предназначенной для перехвата баллистических ракет.
Киев, Украина
Экономист озвучил худший сценарий сокращения населения на Украине
13:24

Мощный удар по энергетике

В прошлую пятницу Минобороны России рассказало о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.
Компания "Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
Проблемы со светом зафиксировали в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.
Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепровской ГЭС в контролируемой Киевом части Запорожской области, где, помимо этого, повреждения получили объекты газовой инфраструктуры.
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Журналист раскрыл причину срыва Джонсоном переговоров России и Украины
17:16
 
В миреКиевУКРАИНАЗАПАДВСУМинобороны РФУкрэнерго
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала