В США встревожились из-за смертоносного оружия России на Украине - 13.10.2025, ПРАЙМ
В США встревожились из-за смертоносного оружия России на Украине
В США встревожились из-за смертоносного оружия России на Украине - 13.10.2025, ПРАЙМ
В США встревожились из-за смертоносного оружия России на Украине
Российский ракетный комплекс "Искандер" наносит серьезный урон ВСУ, пишет American Thinker. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T21:55+0300
2025-10-13T22:13+0300
всу
киев
россия
украина
днепропетровск
укрэнерго
в мире
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Искандер" наносит серьезный урон ВСУ, пишет American Thinker."Российские тактические баллистические ракеты "Искандер", по сообщениям, достигают своих целей с возрастающей точностью, потенциально достигающей 90%. &lt;…&gt; Такой уровень точности делает даже дозвуковые версии смертельно опасными для стационарных военных целей", — говорится в материале. Отмечается, что переданные Киеву системы противовоздушной обороны Patriot сталкиваются с трудностями при попытке перехватить эти ракеты.Мощный удар по энергетикеВ прошлую пятницу Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.Компания "Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры. В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.Проблемы со светом были в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепровской ГЭС в контролируемой Киевом части Запорожской области, где, помимо этого, повреждения получили объекты газовой инфраструктуры.
киев
украина
днепропетровск
всу, киев, россия, украина, днепропетровск, укрэнерго, в мире
ВСУ, Киев, РОССИЯ, УКРАИНА, Днепропетровск, Укрэнерго, В мире
21:55 13.10.2025 (обновлено: 22:13 13.10.2025)
 
В США встревожились из-за смертоносного оружия России на Украине

AT: “Искандеры" поражают цели на Украине с поразительной точностью

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Искандер" наносит серьезный урон ВСУ, пишет American Thinker.
"Российские тактические баллистические ракеты "Искандер", по сообщениям, достигают своих целей с возрастающей точностью, потенциально достигающей 90%. <…> Такой уровень точности делает даже дозвуковые версии смертельно опасными для стационарных военных целей", — говорится в материале.
Отмечается, что переданные Киеву системы противовоздушной обороны Patriot сталкиваются с трудностями при попытке перехватить эти ракеты.
Киев, Украина
Экономист озвучил худший сценарий сокращения населения на Украине
13:24

Мощный удар по энергетике

В прошлую пятницу Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.
Компания "Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
Проблемы со светом были в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.
Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепровской ГЭС в контролируемой Киевом части Запорожской области, где, помимо этого, повреждения получили объекты газовой инфраструктуры.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Командир полка рассказал о большой проблеме в ВСУ
21:06
 
ВСУКиевРОССИЯУКРАИНАДнепропетровскУкрэнергоВ мире
 
 
