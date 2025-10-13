https://1prime.ru/20251013/ukraina-863473668.html

В США встревожились из-за смертоносного оружия России на Украине

Российский ракетный комплекс "Искандер" наносит серьезный урон ВСУ, пишет American Thinker. | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T21:55+0300

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Искандер" наносит серьезный урон ВСУ, пишет American Thinker."Российские тактические баллистические ракеты "Искандер", по сообщениям, достигают своих целей с возрастающей точностью, потенциально достигающей 90%. <…> Такой уровень точности делает даже дозвуковые версии смертельно опасными для стационарных военных целей", — говорится в материале. Отмечается, что переданные Киеву системы противовоздушной обороны Patriot сталкиваются с трудностями при попытке перехватить эти ракеты.Мощный удар по энергетикеВ прошлую пятницу Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.Компания "Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры. В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.Проблемы со светом были в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепровской ГЭС в контролируемой Киевом части Запорожской области, где, помимо этого, повреждения получили объекты газовой инфраструктуры.

2025

