https://1prime.ru/20251013/ukraina-863473668.html
В США встревожились из-за смертоносного оружия России на Украине
В США встревожились из-за смертоносного оружия России на Украине - 13.10.2025, ПРАЙМ
В США встревожились из-за смертоносного оружия России на Украине
Российский ракетный комплекс "Искандер" наносит серьезный урон ВСУ, пишет American Thinker. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T21:55+0300
2025-10-13T21:55+0300
2025-10-13T22:13+0300
всу
киев
россия
украина
днепропетровск
укрэнерго
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Искандер" наносит серьезный урон ВСУ, пишет American Thinker."Российские тактические баллистические ракеты "Искандер", по сообщениям, достигают своих целей с возрастающей точностью, потенциально достигающей 90%. <…> Такой уровень точности делает даже дозвуковые версии смертельно опасными для стационарных военных целей", — говорится в материале. Отмечается, что переданные Киеву системы противовоздушной обороны Patriot сталкиваются с трудностями при попытке перехватить эти ракеты.Мощный удар по энергетикеВ прошлую пятницу Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.Компания "Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры. В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.Проблемы со светом были в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепровской ГЭС в контролируемой Киевом части Запорожской области, где, помимо этого, повреждения получили объекты газовой инфраструктуры.
https://1prime.ru/20251013/milovanov-863459677.html
https://1prime.ru/20251013/vsu-863472504.html
киев
украина
днепропетровск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, киев, россия, украина, днепропетровск, укрэнерго, в мире
ВСУ, Киев, РОССИЯ, УКРАИНА, Днепропетровск, Укрэнерго, В мире
В США встревожились из-за смертоносного оружия России на Украине
AT: “Искандеры" поражают цели на Украине с поразительной точностью