"Точка невозврата пройдена". В Раде сделали громкое заявление о Купянске

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что вывод ВСУ из Купянска в Харьковской области неминуем. "Вопрос времени. Точка невозврата пройдена", — подчеркнула она. Безуглая отметила, что российские военные уже присутствуют в городе, однако руководство ВСУ предпочитает не акцентировать на этом внимание, делая упор на "Добропольское контрнаступление". Впрочем, согласно ее утверждениям, никакого реального украинского контрнаступления не происходит; речь идёт о ряде стабилизационных действий, последовавших после прорыва российскими войсками линии фронта.13 октября Министерство России обороны сообщило, что войска "Запада" нанесли поражение силам четырёх украинских бригад в районах населённых пунктов Садовое, Куриловка, Песчаное, Богуславка, Шийковка и Купянск в Харьковской области, а также в Ямполе и Новосёловке в Донецкой Народной Республике, противник потерял более 230 военных.Ранее в ведомстве подчеркнули, что Купянск — освобождаемый российскими силами важный логистический узел, через который осуществляется снабжение группировки ВСУ на восточном берегу Оскола.На минувшей неделе глава Генерального Штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российская группировка "Запад" завершает разгром ВСУ в южных районах Купянска в Харьковской области.

