Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич рассказал об итогах встречи с российской делегацией по NIS - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251013/vuchich-863463638.html
Вучич рассказал об итогах встречи с российской делегацией по NIS
Вучич рассказал об итогах встречи с российской делегацией по NIS - 13.10.2025, ПРАЙМ
Вучич рассказал об итогах встречи с российской делегацией по NIS
Президент Сербии Александр Вучич заявил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти"... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T16:29+0300
2025-10-13T16:29+0300
энергетика
нефть
сербия
сша
рф
александр вучич
павел сорокин
александр дюков
nis
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg
БЕЛГРАД, 13 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковом о работе в условиях санкции США "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в субботу, что власти Сербии ожидают услышать предложения по обеспечению дальнейшей работы NIS от российских представителей, их встреча с сербским президентом Александром Вучичем состоялась в понедельник в Белграде в закрытом для СМИ режиме. "Мы только что завершили важные разговоры с российской делегацией по вопросу NIS, энергетики в Сербии, и я удовлетворен открытостью, конструктивностью и искренностью разговора. Мы и они были именно такими. Нелегкое время и немалое бремя перед нами, но могу сказать гражданам Сербии – нехватки нефти, нефтепродуктов, какого-либо большого энергетического кризиса в Сербии не будет. Наши российские друзья поняли наше послание, мы поняли, в чем заключаются их интересы и сделаем все, что необходимо в тактическом и стратегическом смысле", - заявил Вучич после встречи в Instagram* и повторил, что сербские граждане могут быть спокойны. NIS утром 9 октября сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января, но многократно переносились. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил в четверг о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - миноритариям. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.* Cоцсеть принадлежит МЕТА, запрещена в РФ
https://1prime.ru/20251008/vulin-863280403.html
сербия
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_23ec5241f3385d342214d042cd47efe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сербия, сша, рф, александр вучич, павел сорокин, александр дюков, nis, газпром, janaf
Энергетика, Нефть, СЕРБИЯ, США, РФ, Александр Вучич, Павел Сорокин, Александр Дюков, NIS, Газпром, JANAF
16:29 13.10.2025
 
Вучич рассказал об итогах встречи с российской делегацией по NIS

Вучич после встрече по NIS заявил, что не ожидает энергокризиса в Сербии

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 13 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковом о работе в условиях санкции США "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в субботу, что власти Сербии ожидают услышать предложения по обеспечению дальнейшей работы NIS от российских представителей, их встреча с сербским президентом Александром Вучичем состоялась в понедельник в Белграде в закрытом для СМИ режиме.
"Мы только что завершили важные разговоры с российской делегацией по вопросу NIS, энергетики в Сербии, и я удовлетворен открытостью, конструктивностью и искренностью разговора. Мы и они были именно такими. Нелегкое время и немалое бремя перед нами, но могу сказать гражданам Сербии – нехватки нефти, нефтепродуктов, какого-либо большого энергетического кризиса в Сербии не будет. Наши российские друзья поняли наше послание, мы поняли, в чем заключаются их интересы и сделаем все, что необходимо в тактическом и стратегическом смысле", - заявил Вучич после встречи в Instagram* и повторил, что сербские граждане могут быть спокойны.
NIS утром 9 октября сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января, но многократно переносились.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил в четверг о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - миноритариям.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
* Cоцсеть принадлежит МЕТА, запрещена в РФ
Александр Вулин - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Вулин рассказал, когда примут решение по санкциям против NIS
8 октября, 11:36
 
ЭнергетикаНефтьСЕРБИЯСШАРФАлександр ВучичПавел СорокинАлександр ДюковNISГазпромJANAF
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала