Вучич рассказал об итогах встречи с российской делегацией по NIS

Вучич рассказал об итогах встречи с российской делегацией по NIS

2025-10-13T16:29+0300

БЕЛГРАД, 13 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковом о работе в условиях санкции США "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в субботу, что власти Сербии ожидают услышать предложения по обеспечению дальнейшей работы NIS от российских представителей, их встреча с сербским президентом Александром Вучичем состоялась в понедельник в Белграде в закрытом для СМИ режиме. "Мы только что завершили важные разговоры с российской делегацией по вопросу NIS, энергетики в Сербии, и я удовлетворен открытостью, конструктивностью и искренностью разговора. Мы и они были именно такими. Нелегкое время и немалое бремя перед нами, но могу сказать гражданам Сербии – нехватки нефти, нефтепродуктов, какого-либо большого энергетического кризиса в Сербии не будет. Наши российские друзья поняли наше послание, мы поняли, в чем заключаются их интересы и сделаем все, что необходимо в тактическом и стратегическом смысле", - заявил Вучич после встречи в Instagram* и повторил, что сербские граждане могут быть спокойны. NIS утром 9 октября сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января, но многократно переносились. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил в четверг о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - миноритариям. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.* Cоцсеть принадлежит МЕТА, запрещена в РФ

