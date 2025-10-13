Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство перераспределит часть денег на выплаты семьям с детьми - 13.10.2025, ПРАЙМ
Правительство перераспределит часть денег на выплаты семьям с детьми
Правительство перераспределит часть денег на выплаты семьям с детьми - 13.10.2025, ПРАЙМ
Правительство перераспределит часть денег на выплаты семьям с детьми
Правительство России перераспределит около 1,3 миллиарда рублей на выплату единого пособия семьям с низкими доходами, в которых воспитываются дети, а также... | 13.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Правительство России перераспределит около 1,3 миллиарда рублей на выплату единого пособия семьям с низкими доходами, в которых воспитываются дети, а также выделит более 650 миллионов рублей семи регионам на расходы по социальным контрактам, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. "Значимым подспорьем для семей с низкими доходами, в которых воспитываются дети, стало введенное по инициативе главы государства единое пособие. С начала года оно назначено более чем на 9,5 миллионов ребят и свыше чем 150 тысячам беременных женщин. Перераспределим порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей на предоставление таких выплат", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Правительство и далее будет делать все необходимое для повышения благополучия людей, заверил он, напомнив, что это одна из национальных целей, утвержденных президентом. Глава кабмина отметил, что в сфере поддержки граждан в трудной финансовой ситуации хорошо себя зарекомендовал и социальный контракт. Заключив его, можно пройти переобучение для поиска новой работы, получить средства на открытие собственного дела или ведение подсобного хозяйства и тем самым улучшить своё материальное положение, пояснил премьер. "По решению президента уже почти пять лет такая мера доступна людям по всей стране. Дополнительно направим ещё свыше 650 миллионов рублей семи регионам, где этот инструмент особенно востребован. Речь идёт о Бурятии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Карелии, Приморском крае и Курской области", - сообщил Мишустин. Социальный контракт – специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами, напомнили в кабмине. С помощью соцконтракта можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.
11:10 13.10.2025
 
Правительство перераспределит часть денег на выплаты семьям с детьми

Правительство перераспределит 1,3 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Молодая семья с детьми . Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Правительство России перераспределит около 1,3 миллиарда рублей на выплату единого пособия семьям с низкими доходами, в которых воспитываются дети, а также выделит более 650 миллионов рублей семи регионам на расходы по социальным контрактам, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
"Значимым подспорьем для семей с низкими доходами, в которых воспитываются дети, стало введенное по инициативе главы государства единое пособие. С начала года оно назначено более чем на 9,5 миллионов ребят и свыше чем 150 тысячам беременных женщин. Перераспределим порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей на предоставление таких выплат", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Правительство и далее будет делать все необходимое для повышения благополучия людей, заверил он, напомнив, что это одна из национальных целей, утвержденных президентом.
Глава кабмина отметил, что в сфере поддержки граждан в трудной финансовой ситуации хорошо себя зарекомендовал и социальный контракт. Заключив его, можно пройти переобучение для поиска новой работы, получить средства на открытие собственного дела или ведение подсобного хозяйства и тем самым улучшить своё материальное положение, пояснил премьер.
"По решению президента уже почти пять лет такая мера доступна людям по всей стране. Дополнительно направим ещё свыше 650 миллионов рублей семи регионам, где этот инструмент особенно востребован. Речь идёт о Бурятии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Карелии, Приморском крае и Курской области", - сообщил Мишустин.
Социальный контракт – специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами, напомнили в кабмине. С помощью соцконтракта можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.
Женщина с детской коляской
Глава Минтруда рассказал о мерах поддержки семей с детьми
7 октября, 09:29
 
ОбществоРОССИЯБурятияДагестанКабардино-БалкарияМихаил Мишустин
 
 
