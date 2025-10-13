Курс юаня к рублю снижается

https://1prime.ru/20251013/yuan-863459120.html

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник падает после попыток коррекционного повышения во второй половине прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.56 мск падал на 7 копеек, до 11,27 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,23-11,38 рубля. Несколько ограниченная экономической ситуацией сезонная активность импортеров может и дальше оставаться сбалансированной предложением валюты на рынке, считает Денис Попов из банка ПСБ. "Мы допускаем, что вторая половина октября может характеризоваться продолжением "бокового" движения курсовых котировок в широком диапазоне. В краткосрочной перспективе ждем колебания курса в верхней части диапазона 11-11,5 рубля за юань с попытками ухода выше отметки 11,5 рубля", - добавляет он. Пока нисходящий тренд по курсу юаня к рублю остается в силе, говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако не исключено, что скоро он сменится "боковиком", - добавляет эксперт.

