https://1prime.ru/20251013/yuan-863459120.html
Курс юаня к рублю снижается
Курс юаня к рублю снижается - 13.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю снижается
Курс китайской валюты к рублю в понедельник падает после попыток коррекционного повышения во второй половине прошлой недели, следует из данных Московской биржи. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T13:07+0300
2025-10-13T13:07+0300
2025-10-13T13:07+0300
китайский юань
рынок
торги
алексей антонов
псб
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник падает после попыток коррекционного повышения во второй половине прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.56 мск падал на 7 копеек, до 11,27 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,23-11,38 рубля. Несколько ограниченная экономической ситуацией сезонная активность импортеров может и дальше оставаться сбалансированной предложением валюты на рынке, считает Денис Попов из банка ПСБ. "Мы допускаем, что вторая половина октября может характеризоваться продолжением "бокового" движения курсовых котировок в широком диапазоне. В краткосрочной перспективе ждем колебания курса в верхней части диапазона 11-11,5 рубля за юань с попытками ухода выше отметки 11,5 рубля", - добавляет он. Пока нисходящий тренд по курсу юаня к рублю остается в силе, говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако не исключено, что скоро он сменится "боковиком", - добавляет эксперт.
https://1prime.ru/20251013/dollar-863450912.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, алексей антонов, псб, юань
Китайский юань, Рынок, Торги, Алексей Антонов, ПСБ, юань
Курс юаня к рублю снижается
Курс юаня к рублю падает после попыток коррекционного повышения