Россиян предупредили об изменениях в оплате ЖКУ с 1 марта - 13.10.2025
Россиян предупредили об изменениях в оплате ЖКУ с 1 марта
Россиян предупредили об изменениях в оплате ЖКУ с 1 марта - 13.10.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили об изменениях в оплате ЖКУ с 1 марта
Почему власти решили перенести крайний срок оплаты слуг ЖКХ с 10-го на 15-е число каждого месяца, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T02:02+0300
2025-10-13T02:02+0300
МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Почему власти решили перенести крайний срок оплаты слуг ЖКХ с 10-го на 15-е число каждого месяца, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев."Проект, по итогу рассмотрения которого принята дата 15-е число месяца, изначально этой нормы не предусматривал. Она появилась уже на этапе второго чтения. Но суть следующая: действующая норма - оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменён решением общего собрания или договором на управление многоквартирном домом", - пояснил он.С 1 марта 2026 года этот срок уже 15 число и его нельзя будет изменить решением общего собрания или договором.При этом с марта будущего года в России изменится и срок предоставления квитанций за ЖКХ: вместо привычного 1-го числа граждане будут получать их до 5-го числа месяца.С одной стороны, вводится единообразие, что для жителей будет удобнее. Действительно, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, а при сроке оплаты ЖКУ 10 числа до даты начисления им зарплаты копится пеня за просрочку, рассуждает эксперт.По его словам, новация избавит добросовестных плательщиков от штрафов и снизит количество задолженностей. Ведь многие из них возникают из-за ненамеренных просрочек и технических неполадок. Теперь на пересчет, если он необходим, будет больше времени.С другой стороны, закон вступит в силу с 1 марта 2026 и, что делать с уже действующими договорами и решениями собственников, не совсем ясно. Закон в этом случае обратной силы не имеет, заключил Моисеев.
1920
1920
true
02:02 13.10.2025
 
Россиян предупредили об изменениях в оплате ЖКУ с 1 марта

Моисеев: после 1 марта 2026 года перенести срок оплаты ЖКУ уже не удастся

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства, платежный документ одного из единых информационно-расчетных центров Москвы, социальная карта москвича.
Рублевые купюры разного достоинства, платежный документ одного из единых информационно-расчетных центров Москвы, социальная карта москвича. - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Почему власти решили перенести крайний срок оплаты слуг ЖКХ с 10-го на 15-е число каждого месяца, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.
"Проект, по итогу рассмотрения которого принята дата 15-е число месяца, изначально этой нормы не предусматривал. Она появилась уже на этапе второго чтения. Но суть следующая: действующая норма - оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменён решением общего собрания или договором на управление многоквартирном домом", - пояснил он.
С 1 марта 2026 года этот срок уже 15 число и его нельзя будет изменить решением общего собрания или договором.
При этом с марта будущего года в России изменится и срок предоставления квитанций за ЖКХ: вместо привычного 1-го числа граждане будут получать их до 5-го числа месяца.
С одной стороны, вводится единообразие, что для жителей будет удобнее. Действительно, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, а при сроке оплаты ЖКУ 10 числа до даты начисления им зарплаты копится пеня за просрочку, рассуждает эксперт.
Единый платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца.
Депутаты предложили снижать плату за ЖКУ при просрочках в выполнении работ
19 августа, 18:23
По его словам, новация избавит добросовестных плательщиков от штрафов и снизит количество задолженностей. Ведь многие из них возникают из-за ненамеренных просрочек и технических неполадок. Теперь на пересчет, если он необходим, будет больше времени.
С другой стороны, закон вступит в силу с 1 марта 2026 и, что делать с уже действующими договорами и решениями собственников, не совсем ясно. Закон в этом случае обратной силы не имеет, заключил Моисеев.
 
ЖКУОбществоплатежки за ЖКХдолги по ЖКХпени за ЖКХ
 
 
