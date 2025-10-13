https://1prime.ru/20251013/zhku-863373105.html
Россиян предупредили об изменениях в оплате ЖКУ с 1 марта
Россиян предупредили об изменениях в оплате ЖКУ с 1 марта - 13.10.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили об изменениях в оплате ЖКУ с 1 марта
Почему власти решили перенести крайний срок оплаты слуг ЖКХ с 10-го на 15-е число каждого месяца, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T02:02+0300
2025-10-13T02:02+0300
2025-10-13T02:02+0300
жку
общество
платежки за жкх
долги по жкх
пени за жкх
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860894389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0371d60b4e5580e0a20b14df8125d7b1.jpg
МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Почему власти решили перенести крайний срок оплаты слуг ЖКХ с 10-го на 15-е число каждого месяца, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев."Проект, по итогу рассмотрения которого принята дата 15-е число месяца, изначально этой нормы не предусматривал. Она появилась уже на этапе второго чтения. Но суть следующая: действующая норма - оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменён решением общего собрания или договором на управление многоквартирном домом", - пояснил он.С 1 марта 2026 года этот срок уже 15 число и его нельзя будет изменить решением общего собрания или договором.При этом с марта будущего года в России изменится и срок предоставления квитанций за ЖКХ: вместо привычного 1-го числа граждане будут получать их до 5-го числа месяца.С одной стороны, вводится единообразие, что для жителей будет удобнее. Действительно, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, а при сроке оплаты ЖКУ 10 числа до даты начисления им зарплаты копится пеня за просрочку, рассуждает эксперт.По его словам, новация избавит добросовестных плательщиков от штрафов и снизит количество задолженностей. Ведь многие из них возникают из-за ненамеренных просрочек и технических неполадок. Теперь на пересчет, если он необходим, будет больше времени.С другой стороны, закон вступит в силу с 1 марта 2026 и, что делать с уже действующими договорами и решениями собственников, не совсем ясно. Закон в этом случае обратной силы не имеет, заключил Моисеев.
https://1prime.ru/20250819/prosrochka-860935994.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860894389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e1d9a8a58cd99df31da95dc158dc3ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жку, общество , платежки за жкх, долги по жкх, пени за жкх
ЖКУ, Общество , платежки за ЖКХ, долги по ЖКХ, пени за ЖКХ
Россиян предупредили об изменениях в оплате ЖКУ с 1 марта
Моисеев: после 1 марта 2026 года перенести срок оплаты ЖКУ уже не удастся
МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Почему власти решили перенести крайний срок оплаты слуг ЖКХ с 10-го на 15-е число каждого месяца, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.
"Проект, по итогу рассмотрения которого принята дата 15-е число месяца, изначально этой нормы не предусматривал. Она появилась уже на этапе второго чтения. Но суть следующая: действующая норма - оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменён решением общего собрания или договором на управление многоквартирном домом", - пояснил он.
С 1 марта 2026 года этот срок уже 15 число и его нельзя будет изменить решением общего собрания или договором.
При этом с марта будущего года в России изменится и срок предоставления квитанций за ЖКХ: вместо привычного 1-го числа граждане будут получать их до 5-го числа месяца.
С одной стороны, вводится единообразие, что для жителей будет удобнее. Действительно, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, а при сроке оплаты ЖКУ 10 числа до даты начисления им зарплаты копится пеня за просрочку, рассуждает эксперт.
Депутаты предложили снижать плату за ЖКУ при просрочках в выполнении работ
По его словам, новация избавит добросовестных плательщиков от штрафов и снизит количество задолженностей. Ведь многие из них возникают из-за ненамеренных просрочек и технических неполадок. Теперь на пересчет, если он необходим, будет больше времени.
С другой стороны, закон вступит в силу с 1 марта 2026 и, что делать с уже действующими договорами и решениями собственников, не совсем ясно. Закон в этом случае обратной силы не имеет, заключил Моисеев.