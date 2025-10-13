https://1prime.ru/20251013/zhku-863373105.html

Россиян предупредили об изменениях в оплате ЖКУ с 1 марта

Россиян предупредили об изменениях в оплате ЖКУ с 1 марта - 13.10.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили об изменениях в оплате ЖКУ с 1 марта

Почему власти решили перенести крайний срок оплаты слуг ЖКХ с 10-го на 15-е число каждого месяца, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T02:02+0300

2025-10-13T02:02+0300

2025-10-13T02:02+0300

жку

общество

платежки за жкх

долги по жкх

пени за жкх

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860894389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0371d60b4e5580e0a20b14df8125d7b1.jpg

МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Почему власти решили перенести крайний срок оплаты слуг ЖКХ с 10-го на 15-е число каждого месяца, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев."Проект, по итогу рассмотрения которого принята дата 15-е число месяца, изначально этой нормы не предусматривал. Она появилась уже на этапе второго чтения. Но суть следующая: действующая норма - оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменён решением общего собрания или договором на управление многоквартирном домом", - пояснил он.С 1 марта 2026 года этот срок уже 15 число и его нельзя будет изменить решением общего собрания или договором.При этом с марта будущего года в России изменится и срок предоставления квитанций за ЖКХ: вместо привычного 1-го числа граждане будут получать их до 5-го числа месяца.С одной стороны, вводится единообразие, что для жителей будет удобнее. Действительно, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, а при сроке оплаты ЖКУ 10 числа до даты начисления им зарплаты копится пеня за просрочку, рассуждает эксперт.По его словам, новация избавит добросовестных плательщиков от штрафов и снизит количество задолженностей. Ведь многие из них возникают из-за ненамеренных просрочек и технических неполадок. Теперь на пересчет, если он необходим, будет больше времени.С другой стороны, закон вступит в силу с 1 марта 2026 и, что делать с уже действующими договорами и решениями собственников, не совсем ясно. Закон в этом случае обратной силы не имеет, заключил Моисеев.

https://1prime.ru/20250819/prosrochka-860935994.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жку, общество , платежки за жкх, долги по жкх, пени за жкх