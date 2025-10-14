Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа надбавка к зарплате, о которой мало кто знает - 14.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251014/advokat-863465746.html
Названа надбавка к зарплате, о которой мало кто знает
Названа надбавка к зарплате, о которой мало кто знает - 14.10.2025, ПРАЙМ
Названа надбавка к зарплате, о которой мало кто знает
В ряде случаев временно замещающему коллегу работнику полагается доплата. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T02:02+0300
2025-10-14T02:02+0300
общество
зарплата
рынок труда
трудовой кодекс
https://cdnn.1prime.ru/img/77790/93/777909384_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5ebade28fbd3b2b4c7ba25c1b2ca48d7.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. В ряде случаев временно замещающему коллегу работнику полагается доплата. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.Оплата труда работника при замещении временно отсутствующего коллеги зависит от того, каким образом оформлено и происходит такое замещение, уточняет эксперт.Трудовой кодекс предусматривает несколько вариантов.Если работник замещает коллегу, который выполняет схожие должностные обязанности, и в должностной инструкции работника оговорена возможность замещения такого рода, тогда письменное согласие работника на замещение не требуется. И доплата за совмещение не производится."Если же работник наряду с работой, определенной трудовым договором, выполняет дополнительную работу по другой профессии (путем совмещения профессий) или по такой же профессии, а должностная инструкция не предусматривает этого, тогда срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон", - разъясняет адвокат.Также может быть заключен временный трудовой договор с работодателем о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы на срок до возвращения временно отсутствующего работника.При этом, как подчеркивает адвокат, продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени. Оплата производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором."Работник также может быть временно переведен на другую работу на период отсутствия коллеги по письменному соглашению сторон. На это время работник освобождается от исполнения своих собственных обязанностей, установленных трудовым договором. Оплата труда при таком варианте замещения производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе", - добавляет эксперт.Таким образом, оплата труда работника, временно замещающего другого работника, зависит от варианта замещения, предусмотренного трудовым законодательством, подытожила Анастасия Яковлева.
https://cdnn.1prime.ru/img/77790/93/777909384_82:0:1417:1001_1920x0_80_0_0_898eeb15cdad562ffa37efa51f226586.jpg
1920
1920
true
общество , зарплата, рынок труда, трудовой кодекс
Общество , зарплата, рынок труда, трудовой кодекс
02:02 14.10.2025
 
Названа надбавка к зарплате, о которой мало кто знает

Адвокат Яковлева объяснила, когда за замещение коллеги по работе должны платить

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. В ряде случаев временно замещающему коллегу работнику полагается доплата. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
Оплата труда работника при замещении временно отсутствующего коллеги зависит от того, каким образом оформлено и происходит такое замещение, уточняет эксперт.
Трудовой кодекс предусматривает несколько вариантов.
Если работник замещает коллегу, который выполняет схожие должностные обязанности, и в должностной инструкции работника оговорена возможность замещения такого рода, тогда письменное согласие работника на замещение не требуется. И доплата за совмещение не производится.
"Если же работник наряду с работой, определенной трудовым договором, выполняет дополнительную работу по другой профессии (путем совмещения профессий) или по такой же профессии, а должностная инструкция не предусматривает этого, тогда срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон", - разъясняет адвокат.
Также может быть заключен временный трудовой договор с работодателем о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы на срок до возвращения временно отсутствующего работника.
При этом, как подчеркивает адвокат, продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени. Оплата производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
"Работник также может быть временно переведен на другую работу на период отсутствия коллеги по письменному соглашению сторон. На это время работник освобождается от исполнения своих собственных обязанностей, установленных трудовым договором. Оплата труда при таком варианте замещения производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе", - добавляет эксперт.
Таким образом, оплата труда работника, временно замещающего другого работника, зависит от варианта замещения, предусмотренного трудовым законодательством, подытожила Анастасия Яковлева.
 
