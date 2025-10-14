https://1prime.ru/20251014/banki-863504691.html
ЦБ заявил о снижении средней максимальной ставки вкладов российских банков
ЦБ заявил о снижении средней максимальной ставки вкладов российских банков - 14.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ заявил о снижении средней максимальной ставки вкладов российских банков
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады октября... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T18:59+0300
2025-10-14T18:59+0300
2025-10-14T18:59+0300
экономика
банки
финансы
банк россия
сбербанк
втб
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75760/53/757605326_0:33:601:371_1920x0_80_0_0_54b47a14a7aeca6153b59f08a9a30813.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады октября снизилась на 0,09 процентного пункта - до 15,46% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
https://1prime.ru/20251014/gosduma-863501399.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75760/53/757605326_30:0:569:404_1920x0_80_0_0_91da4af3e65b4f825bed6bcfcc845976.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, банк россия, сбербанк, втб, россия
Экономика, Банки, Финансы, банк Россия, Сбербанк, ВТБ, РОССИЯ
ЦБ заявил о снижении средней максимальной ставки вкладов российских банков
ЦБ: средняя максимальная ставка вкладов российских топ-10 банков снизилась до 15,46%