Экономист призвал заморозить пенсионную реформу во Франции

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Лауреат премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2025 год, французский экономист Филипп Агьон призвал заморозить пенсионную реформу во Франции до президентских выборов 2027 года. Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года, массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране. Однако несмотря на ярые возражения со стороны населения, с сентября 2023 года закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу. Основной причиной реформы правительство назвало нехватку бюджетных средств на финансирование выплат пенсионерам. "Я считаю, что сейчас нужно остановить часы до президентских выборов... Это не значит, что реформа отменяется. Это значит, что если ничего не произойдет, то она возобновится в 2027 году, и новый президент или новое правительство смогут принять решение о новом законе", - заявил Агьон в эфире телеканала France 2 в ответ на вопрос, нужно ли приостановить реформу. Нобелевский комитет в Стокгольме сообщил в понедельник, что премия Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2025 году присуждена Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Ховитту "за объяснение экономического роста за счет инноваций". По словам комитета, половину премии получит Мокир "за определение предпосылок устойчивого роста путем технологического прогресса", вторую половину премии разделят Агьон и Ховитт "за теорию устойчивого роста путем творческого разрушения". Бывший глава французского минобороны Себастьян Лекорню 10 октября был вновь назначен на пост премьера Франции после того как он подал в отставку 6 октября, пробыв на посту всего 27 дней. После повторного назначения он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, не зависящее от политических партий. По его словам, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий. Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню - Франсуа Байру - подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.

