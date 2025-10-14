Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Реальный шанс": ЕС нашел решение, как спасти Киев от поражения - 14.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251014/evropa-863477503.html
"Реальный шанс": ЕС нашел решение, как спасти Киев от поражения
"Реальный шанс": ЕС нашел решение, как спасти Киев от поражения - 14.10.2025, ПРАЙМ
"Реальный шанс": ЕС нашел решение, как спасти Киев от поражения
Американское агентство Bloomberg сообщает, что Евросоюз считает использование замороженных российских активов единственным возможным путем оказания помощи... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T03:22+0300
2025-10-14T03:22+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Американское агентство Bloomberg сообщает, что Евросоюз считает использование замороженных российских активов единственным возможным путем оказания помощи Украине в текущий момент. "Европейский союз все больше убеждается в том, что использование около 200 миллиардов евро из замороженных активов российского Центробанка является единственным реальным шансом поставить финансирование Украины на устойчивую основу, поскольку другие источники финансирования иссякают", — говорится в публикации. Согласно информации от инсайдеров, ЕС намерен достичь политического соглашения по этому вопросу на предстоящей встрече лидеров в Брюсселе. "Ощущение безотлагательности возникает в связи с тем, что большая часть бремени финансирования военных и экономических нужд Украины теперь ложится на Европу, поскольку США заявили, что больше не будут платить за оружие, которое могут поставить Киеву", — говорится в материале. На прошлой неделе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил, что у ЕС "нет альтернативы" в вопросе использования российских активов для предоставления кредитов Украине. В сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выдать Украине новый кредит за счет замороженных активов России, указав, что Украина вернет его, только если Россия выплатит "репарации". Однако единства в мнениях по этому вопросу в Евросоюзе нет. Григорий Карасин, возглавляющий комитет Совета Федерации по международным делам, ранее заявил, что требования Киева касательно репараций от России носят демагогический характер. МИД России неоднократно осуждало заморозку российских активов в Европе, называя это формой воровства, и подчеркивало, что ЕС направил свои действия не только против частных лиц, но и против государственных активов России. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия предпримет ответные меры против конфискации замороженных активов на Западе. По его словам, Москва также может не возвращать средства, находящиеся на ее территории, принадлежащие западным странам.
03:22 14.10.2025
 
"Реальный шанс": ЕС нашел решение, как спасти Киев от поражения

ЕС нашел способ профинансировать Киев. Что будет с замороженными активами России

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Американское агентство Bloomberg сообщает, что Евросоюз считает использование замороженных российских активов единственным возможным путем оказания помощи Украине в текущий момент.
"Европейский союз все больше убеждается в том, что использование около 200 миллиардов евро из замороженных активов российского Центробанка является единственным реальным шансом поставить финансирование Украины на устойчивую основу, поскольку другие источники финансирования иссякают", — говорится в публикации.
Согласно информации от инсайдеров, ЕС намерен достичь политического соглашения по этому вопросу на предстоящей встрече лидеров в Брюсселе.
"Ощущение безотлагательности возникает в связи с тем, что большая часть бремени финансирования военных и экономических нужд Украины теперь ложится на Европу, поскольку США заявили, что больше не будут платить за оружие, которое могут поставить Киеву", — говорится в материале.
На прошлой неделе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил, что у ЕС "нет альтернативы" в вопросе использования российских активов для предоставления кредитов Украине.
В сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выдать Украине новый кредит за счет замороженных активов России, указав, что Украина вернет его, только если Россия выплатит "репарации". Однако единства в мнениях по этому вопросу в Евросоюзе нет. Григорий Карасин, возглавляющий комитет Совета Федерации по международным делам, ранее заявил, что требования Киева касательно репараций от России носят демагогический характер.
МИД России неоднократно осуждало заморозку российских активов в Европе, называя это формой воровства, и подчеркивало, что ЕС направил свои действия не только против частных лиц, но и против государственных активов России. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия предпримет ответные меры против конфискации замороженных активов на Западе. По его словам, Москва также может не возвращать средства, находящиеся на ее территории, принадлежащие западным странам.
Заголовок открываемого материала