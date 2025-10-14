https://1prime.ru/20251014/fyuchersy-863491699.html

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на напряженности между США и Китаем

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на напряженности между США и Китаем - 14.10.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на напряженности между США и Китаем

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются на фоне торговой напряженности между США и Китаем, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T13:46+0300

2025-10-14T13:46+0300

2025-10-14T13:46+0300

рынок

сша

дональд трамп

nasdaq

nasdaq composite

jpmorgan chase

wells fargo

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются на фоне торговой напряженности между США и Китаем, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 13.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,51% - до 46 061 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,11%, до 24 646 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,85%, до 6 638 пунктов. "Эскалация торговой напряженности (между США - ред.) и Китаем, очевидно, потрясла рынки. Учитывая, что высокая перекупленность акций уже сейчас делает рынки уязвимыми, можно ожидать продолжение волатильности", - сказал агентству Блумберг глава макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers Флориан Ельпо (Florian Ielpo). Во вторник, 14 октября, Китай начинает взимать специальный портовый сбор с судов США. Минтранс КНР подчеркивал, что эти меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов. В апреле министерство коммерции Китая предупредило США, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства. Президент США Дональд Трамп 10 октября заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли. Во вторник инвесторы будут также следить за выходом финансовых результатов крупнейших банков США - JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и Goldman Sachs.

https://1prime.ru/20251014/birzha-863491234.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, дональд трамп, nasdaq, nasdaq composite, jpmorgan chase, wells fargo, китай