Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на напряженности между США и Китаем

2025-10-14T13:46+0300
2025-10-14T13:46+0300
рынок
сша
дональд трамп
nasdaq
nasdaq composite
jpmorgan chase
wells fargo
китай
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются на фоне торговой напряженности между США и Китаем, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 13.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,51% - до 46 061 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,11%, до 24 646 пунктов, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,85%, до 6 638 пунктов. "Эскалация торговой напряженности (между США - ред.) и Китаем, очевидно, потрясла рынки. Учитывая, что высокая перекупленность акций уже сейчас делает рынки уязвимыми, можно ожидать продолжение волатильности", - сказал агентству Блумберг глава макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers Флориан Ельпо (Florian Ielpo). Во вторник, 14 октября, Китай начинает взимать специальный портовый сбор с судов США. Минтранс КНР подчеркивал, что эти меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов. В апреле министерство коммерции Китая предупредило США, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства. Президент США Дональд Трамп 10 октября заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли. Во вторник инвесторы будут также следить за выходом финансовых результатов крупнейших банков США - JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и Goldman Sachs.
13:46 14.10.2025
 
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются на фоне торговой напряженности между США и Китаем, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 13.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,51% - до 46 061 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,11%, до 24 646 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,85%, до 6 638 пунктов.
"Эскалация торговой напряженности (между США - ред.) и Китаем, очевидно, потрясла рынки. Учитывая, что высокая перекупленность акций уже сейчас делает рынки уязвимыми, можно ожидать продолжение волатильности", - сказал агентству Блумберг глава макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers Флориан Ельпо (Florian Ielpo).
Во вторник, 14 октября, Китай начинает взимать специальный портовый сбор с судов США. Минтранс КНР подчеркивал, что эти меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов. В апреле министерство коммерции Китая предупредило США, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства.
Президент США Дональд Трамп 10 октября заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.
Во вторник инвесторы будут также следить за выходом финансовых результатов крупнейших банков США - JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и Goldman Sachs.
Российский рынок акций перешел к снижению
13:41
 
