Аналитики назвали крупнейших в ЕС импортеров российских нефти и газа

2025-10-14T14:35+0300

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Нидерланды - заплатили 906 миллионов евро в сентябре за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), подсчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean). Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG и данных таможни. "В сентябре 2025 года пять крупнейших импортеров российского ископаемого топлива в ЕС заплатили России в общей сложности 906 миллионов евро… На природный газ - который не попадает под санкции ЕС - пришлось две трети этого импорта, который поставлялся в основном по трубопроводу или в виде сжиженного природного газа (СПГ)", - говорится в материале на сайте агентства. Остальная часть приходилась в основном на нефть, которая по-прежнему поставляется в Венгрию и Словакию по южному ответвлению трубопровода "Дружба" в соответствии с исключением, предоставленным ЕС, указывается в сообщении. Венгрия стала крупнейшим импортером, закупив трубопроводный газ и нефть из России в прошлом месяце на сумму 393 миллиона евро, из которых 166 миллионов евро пришлось на нефть, 226 миллионов - на трубопроводный газ. Второй стала Словакия, поставки в страну обошлись в 207 миллионов евро, 145 миллионов из которых пришлось на нефть по "Дружбе" и 62 миллиона - на газ. Третье место заняла Франция, она импортировала СПГ на 153 миллиона евро. Бельгия закупила СПГ на 92 миллиона евро, Нидерланды - на 62 миллиона, отмечается в сообщении.

