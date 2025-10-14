Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстан заявил, что готов обеспечить транзит нефти из России в Узбекистан - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/kazakhstan-863492957.html
Казахстан заявил, что готов обеспечить транзит нефти из России в Узбекистан
Казахстан заявил, что готов обеспечить транзит нефти из России в Узбекистан - 14.10.2025, ПРАЙМ
Казахстан заявил, что готов обеспечить транзит нефти из России в Узбекистан
Казахстан готов обеспечить транзит российской нефти в Узбекистан при наличии заявки, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского министерства энергетики. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T14:53+0300
2025-10-14T14:53+0300
нефть
россия
казахстан
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_17d4749219b9d1cd63d67cff17a8431c.jpg
АЛМА-АТА, 14 окт - ПРАЙМ. Казахстан готов обеспечить транзит российской нефти в Узбекистан при наличии заявки, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского министерства энергетики. "На данный момент, ввиду отсутствия заявки на 2025 год транзит российской нефти в Узбекистан не предусмотрен. В свою очередь, Казахстан со своей стороны готов к технической прокачке российского транзита в Узбекистан", - говорится в сообщение минэнерго. По данным ведомства, в 2024 году транзитом через Казахстан в Узбекистан было направлено 225 тысяч тонн российской нефти.
https://1prime.ru/20251014/gaz-863492636.html
казахстан
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_58d424464c40fd67bfc998069598e9bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, казахстан, узбекистан
Нефть, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН
14:53 14.10.2025
 
Казахстан заявил, что готов обеспечить транзит нефти из России в Узбекистан

Казахстан готов обеспечить транзит российской нефти в Узбекистан при наличии заявки

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АЛМА-АТА, 14 окт - ПРАЙМ. Казахстан готов обеспечить транзит российской нефти в Узбекистан при наличии заявки, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского министерства энергетики.
"На данный момент, ввиду отсутствия заявки на 2025 год транзит российской нефти в Узбекистан не предусмотрен. В свою очередь, Казахстан со своей стороны готов к технической прокачке российского транзита в Узбекистан", - говорится в сообщение минэнерго.
По данным ведомства, в 2024 году транзитом через Казахстан в Узбекистан было направлено 225 тысяч тонн российской нефти.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Аналитики назвали крупнейших в ЕС импортеров российских нефти и газа
14:35
 
НефтьРОССИЯКАЗАХСТАНУЗБЕКИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала