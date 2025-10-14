https://1prime.ru/20251014/kazakhstan-863492957.html

Казахстан заявил, что готов обеспечить транзит нефти из России в Узбекистан

АЛМА-АТА, 14 окт - ПРАЙМ. Казахстан готов обеспечить транзит российской нефти в Узбекистан при наличии заявки, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского министерства энергетики. "На данный момент, ввиду отсутствия заявки на 2025 год транзит российской нефти в Узбекистан не предусмотрен. В свою очередь, Казахстан со своей стороны готов к технической прокачке российского транзита в Узбекистан", - говорится в сообщение минэнерго. По данным ведомства, в 2024 году транзитом через Казахстан в Узбекистан было направлено 225 тысяч тонн российской нефти.

