В США заявили, что получат сведения об убийстве Джона Кеннеди от России - 14.10.2025
В США заявили, что получат сведения об убийстве Джона Кеннеди от России
В США заявили, что получат сведения об убийстве Джона Кеннеди от России - 14.10.2025, ПРАЙМ
В США заявили, что получат сведения об убийстве Джона Кеннеди от России
Американская конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна сообщила в соцсети X о намерении российской стороны передать информацию о деле об... | 14.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Американская конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна сообщила в соцсети X о намерении российской стороны передать информацию о деле об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. "Мой офис недавно получил уведомление от российского посольства о том, что посол РФ в США лично передаст мне в офис сведения от правительства России, касающиеся убийства Джона Кеннеди. Это будет документ на 350 страниц", — заявила Луна. Она отметила, что конгресс США пытался получить доступ к этой информации еще в 1990-х годах. Джон Ф. Кеннеди был убит в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года, спустя менее трех лет работы в должности президента. Расследование заключило, что убийцей был Ли Харви Освальд, действовавший самостоятельно. Освальд был застрелен через два дня после своего ареста. Было установлено, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР, работал токарем на заводе в Минске и даже женился на местной девушке, которая впоследствии переехала с ним в США. Появилось множество теорий о том, кто мог быть заинтересован в убийстве Кеннеди. В марте США обнародовали рассекреченные документы, связанные с убийством Кеннеди, его брата Роберта и активиста в области прав темнокожих Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были полностью рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Однако президенты Дональд Трамп и Джо Байден предоставили дополнительное время американской разведке, чтобы оценить, может ли публикация информации повредить интересам и международным отношениям страны.
В США заявили, что получат сведения об убийстве Джона Кеннеди от России

Конгрессвумен Луна: РФ передаст США данные по делу об убийстве Кеннеди

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Американская конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна сообщила в соцсети X о намерении российской стороны передать информацию о деле об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.
"Мой офис недавно получил уведомление от российского посольства о том, что посол РФ в США лично передаст мне в офис сведения от правительства России, касающиеся убийства Джона Кеннеди. Это будет документ на 350 страниц", — заявила Луна.
Она отметила, что конгресс США пытался получить доступ к этой информации еще в 1990-х годах.
Джон Ф. Кеннеди был убит в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года, спустя менее трех лет работы в должности президента. Расследование заключило, что убийцей был Ли Харви Освальд, действовавший самостоятельно. Освальд был застрелен через два дня после своего ареста. Было установлено, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР, работал токарем на заводе в Минске и даже женился на местной девушке, которая впоследствии переехала с ним в США. Появилось множество теорий о том, кто мог быть заинтересован в убийстве Кеннеди.
В марте США обнародовали рассекреченные документы, связанные с убийством Кеннеди, его брата Роберта и активиста в области прав темнокожих Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были полностью рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Однако президенты Дональд Трамп и Джо Байден предоставили дополнительное время американской разведке, чтобы оценить, может ли публикация информации повредить интересам и международным отношениям страны.
