https://1prime.ru/20251014/mea-863485742.html

МЭА считает, что Россия в сентябре нарастила добычу нефти

МЭА считает, что Россия в сентябре нарастила добычу нефти - 14.10.2025, ПРАЙМ

МЭА считает, что Россия в сентябре нарастила добычу нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в сентябре нарастила добычу нефти на 180 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом - до... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T11:09+0300

2025-10-14T11:09+0300

2025-10-14T11:09+0300

нефть

рф

сша

александр новак

опек

мэа

rystad energy

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в сентябре нарастила добычу нефти на 180 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом - до 9,21 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада агентства. Согласно приложенным таблицам, в августе добыча нефти в России составляла 9,03 миллиона баррелей в сутки, тогда как в сентябре она выросла до 9,21 миллиона баррелей. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях об анализе энергетического рынка. А в феврале текущего года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.

https://1prime.ru/20251014/benzin-863484257.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рф, сша, александр новак, опек, мэа, rystad energy, россия