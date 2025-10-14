https://1prime.ru/20251014/mea-863485742.html
МЭА считает, что Россия в сентябре нарастила добычу нефти
МЭА считает, что Россия в сентябре нарастила добычу нефти - 14.10.2025, ПРАЙМ
МЭА считает, что Россия в сентябре нарастила добычу нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в сентябре нарастила добычу нефти на 180 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом - до... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T11:09+0300
2025-10-14T11:09+0300
2025-10-14T11:09+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в сентябре нарастила добычу нефти на 180 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом - до 9,21 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада агентства. Согласно приложенным таблицам, в августе добыча нефти в России составляла 9,03 миллиона баррелей в сутки, тогда как в сентябре она выросла до 9,21 миллиона баррелей. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях об анализе энергетического рынка. А в феврале текущего года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
МЭА считает, что Россия в сентябре нарастила добычу нефти
МЭА: Россия в сентябре нарастила добычу нефти на 180 тысяч баррелей в сутки