Минфин не планирует отменять "русские офшоры" в Калининграде и Приморье

Минфин не планирует отменять специальные административные районы в Калининграде и Приморье
Минфин РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует отменять специальные административные районы (САР), действующие в Калининграде (остров Октябрьский) и в Приморском крае (остров Русский), заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы.
"Планов отменять специальные режимы, которые существуют в Калининграде, на острове Русский, сейчас нет. Мы полагаем, что те инвестиционные обязательства, которые есть для новых резидентов - это как минимум 300 миллионов проинвестировать в течение 3 лет с момента переезда - отвечают целям и задачам развития данных регионов", - сказал он в ответ на вопрос, не пора ли уйти от преференциального режима для категории, связанной с недвижимостью, финансовыми активами, в частности, в Калининграде и во Владивостоке.
Такой вопрос был задан в рамках рассмотрения законопроекта, предусматривающего совершенствование предоставления налоговых льгот резидентам преференциальных режимов и стимулирования инвестиционной активности.
"Для повышения результативности преференциальных режимов предлагается ограничить величину предоставляемых налоговых льгот объемом капитальных вложений и расходов на НИОКР. Также предусмотрено применение налоговых льгот при условии выполнения контролируемых показателей соглашений и своевременной сдачи бухгалтерской отчетности в налоговые органы. Эти меры будут распространяться только на новых резидентов преференциальных режимов, чтобы обеспечить неизменность условий для существующих", - пояснил Сазанов, представляя законопроект.
При этом проект предусматривает широкие полномочия для регионов по регулированию применения его положений на своей территории, отметил Сазанов. "В частности, есть возможность вывода некоторых категорий налогоплательщиков и видов деятельности из периметра регулирования в соответствии с выбранными стратегиями социально-экономического развития регионов. А также установление перечня контролируемых показателей соглашений и допустимых пределов отклонений их фактических значений от плановых", - сказал он.
Специальные административные районы в Калининграде (остров Октябрьский) и в Приморье (остров Русский) созданы в 2018 году. Первый спецрежим ориентирован на создание благоприятных условий для российских и иностранных компаний, которые переводят свою деятельность из зарубежных юрисдикций в РФ. Второй спецрежим направлен на привлечение инвестиций в Дальневосточный регион.