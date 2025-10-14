Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в НАТО обсуждают новые правила боя с Россией - 14.10.2025
СМИ: в НАТО обсуждают новые правила боя с Россией
СМИ: в НАТО обсуждают новые правила боя с Россией
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В НАТО обсуждают возможность пересмотра правил использования вооружений против России, сообщил представитель США при альянсе Мэттью Уитакер, чьи слова приводит итальянский портал Sky TG24. "Не секрет, что чем больше существует национальных ограничений &lt;...&gt;, тем сложнее высшему командованию действовать оперативно. Мы будем продолжать переговоры внутри альянса, чтобы обеспечить возможность сокращения таких ограничений, если это окажется возможным", — отметил он, комментируя вопрос о противодействии "российской угрозе". Уитакер также подчеркнул, что страна, предоставляющая оружие, "хочет быть уверенной", что это вооружение "будет использоваться разумно, а не для обострения конфликта". Ранее сегодня Уитакер анонсировал "важные заявления" по поводу военной поддержки Киева. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что почти определился с решением о поставках американских крылатых ракет Украине, однако он хочет понять, каким образом Киев планирует их использовать. В Кремле предупредили, что такой шаг может привести к серьезной эскалации, поскольку Tomahawk могут быть оснащены ядерными боеголовками. Владимир Путин назвал обсуждение этого вооружения "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление противовоздушной обороны. Президент также подчеркнул, что передача Украине ракет Tomahawk негативно отразится на отношениях между Россией и США, а их использование без прямого участия американских военных невозможно.
20:45 14.10.2025
 
СМИ: в НАТО обсуждают новые правила боя с Россией

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В НАТО обсуждают возможность пересмотра правил использования вооружений против России, сообщил представитель США при альянсе Мэттью Уитакер, чьи слова приводит итальянский портал Sky TG24.
"Не секрет, что чем больше существует национальных ограничений <...>, тем сложнее высшему командованию действовать оперативно. Мы будем продолжать переговоры внутри альянса, чтобы обеспечить возможность сокращения таких ограничений, если это окажется возможным", — отметил он, комментируя вопрос о противодействии "российской угрозе".
Уитакер также подчеркнул, что страна, предоставляющая оружие, "хочет быть уверенной", что это вооружение "будет использоваться разумно, а не для обострения конфликта".
Ранее сегодня Уитакер анонсировал "важные заявления" по поводу военной поддержки Киева.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что почти определился с решением о поставках американских крылатых ракет Украине, однако он хочет понять, каким образом Киев планирует их использовать. В Кремле предупредили, что такой шаг может привести к серьезной эскалации, поскольку Tomahawk могут быть оснащены ядерными боеголовками.
Владимир Путин назвал обсуждение этого вооружения "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление противовоздушной обороны. Президент также подчеркнул, что передача Украине ракет Tomahawk негативно отразится на отношениях между Россией и США, а их использование без прямого участия американских военных невозможно.
