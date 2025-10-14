Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭА оценила рост нефтяного экспорта из России в сентябре - 14.10.2025
МЭА оценила рост нефтяного экспорта из России в сентябре
МЭА оценила рост нефтяного экспорта из России в сентябре - 14.10.2025, ПРАЙМ
МЭА оценила рост нефтяного экспорта из России в сентябре
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в сентябре нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов на 210 тысяч баррелей в сутки в месячном... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T11:11+0300
2025-10-14T12:03+0300
нефть
рф
сша
александр новак
мэа
опек
rystad energy
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861703197_0:222:2855:1827_1920x0_80_0_0_c82dd1ba2bff99548add708e8b78607f.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в сентябре нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов на 210 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении и на 90 тысяч в годовом выражении - до 7,4 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Экспорт российской нефти и нефтепродуктов вырос на 210 тысяч баррелей в сутки, до 7,4 миллиона баррелей в сутки в сентябре, преодолев августовское падение и увеличившись на 90 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении", - полагают в МЭА. В частности, экспорт нефти вырос на 370 тысяч баррелей в сутки, до 5,1 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с мая 2023 года. При этом экспорт нефтепродуктов снизился на 170 тысяч баррелей в сутки, до 2,4 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким показателем за десятилетие, за исключением апреля 2020 года. Такая динамика связана с временным запретом экспорта нефтепродуктов из России. В итоге, по оценке МЭА, выручка от экспорта нефти упала до 13,4 миллиарда долларов на фоне снижения цен. В материале уточняется, что выручка в сентябре по сравнению с августом сократилась на 240 миллионов долларов, а по сравнению с сентябрем прошлого года - на 730 миллионов.По данным МЭА, цены на нефть марки Urals FOB Приморск снизились за сентябрь на 0,68 доллара за баррель, но все равно остались выше нового ценового предела ЕС в 47,5 доллара за баррель и составили 55 долларов в сентябре.Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс опирается на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
рф
сша
нефть, рф, сша, александр новак, мэа, опек, rystad energy, ес
Нефть, РФ, США, Александр Новак, МЭА, ОПЕК, Rystad Energy, ЕС
11:11 14.10.2025 (обновлено: 12:03 14.10.2025)
 
МЭА оценила рост нефтяного экспорта из России в сентябре

МЭА считает, что нефтяной экспорт из РФ в сентябре вырос на 210 тыс баррелей в сутки

© РИА Новости . Максим Богодвид
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в сентябре нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов на 210 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении и на 90 тысяч в годовом выражении - до 7,4 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Экспорт российской нефти и нефтепродуктов вырос на 210 тысяч баррелей в сутки, до 7,4 миллиона баррелей в сутки в сентябре, преодолев августовское падение и увеличившись на 90 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении", - полагают в МЭА.
В частности, экспорт нефти вырос на 370 тысяч баррелей в сутки, до 5,1 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с мая 2023 года. При этом экспорт нефтепродуктов снизился на 170 тысяч баррелей в сутки, до 2,4 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким показателем за десятилетие, за исключением апреля 2020 года. Такая динамика связана с временным запретом экспорта нефтепродуктов из России.
В итоге, по оценке МЭА, выручка от экспорта нефти упала до 13,4 миллиарда долларов на фоне снижения цен. В материале уточняется, что выручка в сентябре по сравнению с августом сократилась на 240 миллионов долларов, а по сравнению с сентябрем прошлого года - на 730 миллионов.
По данным МЭА, цены на нефть марки Urals FOB Приморск снизились за сентябрь на 0,68 доллара за баррель, но все равно остались выше нового ценового предела ЕС в 47,5 доллара за баррель и составили 55 долларов в сентябре.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс опирается на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
НефтьРФСШААлександр НовакМЭАОПЕКRystad EnergyЕС
 
 
Заголовок открываемого материала