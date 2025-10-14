https://1prime.ru/20251014/neft-863485907.html
МЭА оценила рост нефтяного экспорта из России в сентябре
2025-10-14T11:11+0300
2025-10-14T11:11+0300
2025-10-14T12:03+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861703197_0:222:2855:1827_1920x0_80_0_0_c82dd1ba2bff99548add708e8b78607f.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в сентябре нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов на 210 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении и на 90 тысяч в годовом выражении - до 7,4 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Экспорт российской нефти и нефтепродуктов вырос на 210 тысяч баррелей в сутки, до 7,4 миллиона баррелей в сутки в сентябре, преодолев августовское падение и увеличившись на 90 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении", - полагают в МЭА. В частности, экспорт нефти вырос на 370 тысяч баррелей в сутки, до 5,1 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с мая 2023 года. При этом экспорт нефтепродуктов снизился на 170 тысяч баррелей в сутки, до 2,4 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким показателем за десятилетие, за исключением апреля 2020 года. Такая динамика связана с временным запретом экспорта нефтепродуктов из России. В итоге, по оценке МЭА, выручка от экспорта нефти упала до 13,4 миллиарда долларов на фоне снижения цен. В материале уточняется, что выручка в сентябре по сравнению с августом сократилась на 240 миллионов долларов, а по сравнению с сентябрем прошлого года - на 730 миллионов.По данным МЭА, цены на нефть марки Urals FOB Приморск снизились за сентябрь на 0,68 доллара за баррель, но все равно остались выше нового ценового предела ЕС в 47,5 доллара за баррель и составили 55 долларов в сентябре.Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс опирается на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
рф
сша
