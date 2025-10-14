Стоимость нефти стабилизируется на оценке новостей по мировой торговле
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром стабильны, инвесторы продолжают оценивать влияние торговой напряженности между США и Китаем на нефтяной рынок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.18 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent незначительно опускалась - на 0,05%, до 63,29 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI так же слабо дешевели - на 0,03%, до 59,47 доллара.
"Цены на нефть стабильны, так как инвесторы оценивают напряженность в торговых отношениях между США и Китаем относительно спроса", - цитирует агентство Рейтер аналитиков Saxo Bank. Из опубликованного во вторник заявления министерства коммерции КНР следует, что Пекин и Вашингтон продолжают вести консультации по торговле на фоне недавнего обострения отношений в этой сфере.
В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил на фоне нового торгового конфликта с Пекином, что все будет хорошо, а также что США не стремятся причинять вред Китаю. В конце предыдущей недели Трамп сообщал, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.
Кроме того, позднее во вторник инвесторы ожидают ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), из которого можно будет получить актуальную информацию по текущему состоянию рынка нефти.
А в понедельник свой октябрьский доклад представила Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в котором отмечалось, что добыча нефти ОПЕК+ в сентябре выросла на 630 тысяч баррелей в сутки к августу - до 43,05 миллиона баррелей в сутки. При этом страны-участницы нефтяной сделки с учетом добровольных сокращений и плана компенсаций перепроизводства добывали на 333 тысячи баррелей в сутки меньше, чем договорились.