https://1prime.ru/20251014/neft-863486200.html

Стоимость нефти стабилизируется на оценке новостей по мировой торговле

Стоимость нефти стабилизируется на оценке новостей по мировой торговле - 14.10.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти стабилизируется на оценке новостей по мировой торговле

Мировые цены на нефть во вторник утром стабильны, инвесторы продолжают оценивать влияние торговой напряженности между США и Китаем на нефтяной рынок,... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T11:23+0300

2025-10-14T11:23+0300

2025-10-14T11:23+0300

нефть

опек

saxo bank

мэа

дональд трамп

китай

сша

пекин

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81283424bacba43ba77285bca7f086ad.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром стабильны, инвесторы продолжают оценивать влияние торговой напряженности между США и Китаем на нефтяной рынок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.18 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent незначительно опускалась - на 0,05%, до 63,29 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI так же слабо дешевели - на 0,03%, до 59,47 доллара. "Цены на нефть стабильны, так как инвесторы оценивают напряженность в торговых отношениях между США и Китаем относительно спроса", - цитирует агентство Рейтер аналитиков Saxo Bank. Из опубликованного во вторник заявления министерства коммерции КНР следует, что Пекин и Вашингтон продолжают вести консультации по торговле на фоне недавнего обострения отношений в этой сфере. В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил на фоне нового торгового конфликта с Пекином, что все будет хорошо, а также что США не стремятся причинять вред Китаю. В конце предыдущей недели Трамп сообщал, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. Кроме того, позднее во вторник инвесторы ожидают ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), из которого можно будет получить актуальную информацию по текущему состоянию рынка нефти. А в понедельник свой октябрьский доклад представила Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в котором отмечалось, что добыча нефти ОПЕК+ в сентябре выросла на 630 тысяч баррелей в сутки к августу - до 43,05 миллиона баррелей в сутки. При этом страны-участницы нефтяной сделки с учетом добровольных сокращений и плана компенсаций перепроизводства добывали на 333 тысячи баррелей в сутки меньше, чем договорились.

https://1prime.ru/20251014/mea-863485742.html

китай

сша

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, опек, saxo bank, мэа, дональд трамп, китай, сша, пекин, рынок