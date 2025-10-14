https://1prime.ru/20251014/neft-863486854.html

Цена нефти Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель - 14.10.2025, ПРАЙМ

Цена нефти Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель

Мировые цены на нефть во вторник ускорили падение до 2%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 62 долларов впервые с 8 мая, следует из данных торгов. | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T11:50+0300

2025-10-14T11:50+0300

2025-10-14T11:50+0300

нефть

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник ускорили падение до 2%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 62 долларов впервые с 8 мая, следует из данных торгов. По состоянию на 11.41 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,13% - до 61,97 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,1% - до 58,24 доллара.

https://1prime.ru/20251014/neft-863485907.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги