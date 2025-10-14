Цена нефти Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель

https://1prime.ru/20251014/neft-863486854.html
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник ускорили падение до 2%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 62 долларов впервые с 8 мая, следует из данных торгов. По состоянию на 11.41 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,13% - до 61,97 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,1% - до 58,24 доллара.
