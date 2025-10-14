Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет после публикации доклада МЭА - 14.10.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после публикации доклада МЭА
Нефть дешевеет после публикации доклада МЭА - 14.10.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после публикации доклада МЭА
Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются на 2% после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), инвесторы также отыгрывают... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T14:54+0300
2025-10-14T14:54+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются на 2% после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), инвесторы также отыгрывают ситуацию вокруг Китая и США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,01% - до 62,05 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,1%, до 58,24 доллара. Ранее МЭА опубликовало ежемесячный доклад, в котором повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 300 тысяч баррелей в сутки - до 3 миллионов. Также агентство понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году - до 700 тысяч баррелей в сутки. Рынки также обращают внимание на напряженность в отношениях между Китаем и США - двумя крупнейшими экономиками мира. Ранее министерство коммерции Китая сообщило, что власти страны ввели "ответные санкции" в отношении пяти дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean, связанных с США. Также власти Китая начали расследование в отношении ограничительных мер, которые США ввели против Китая в сфере судоходства. "Цены на нефть сильно упали после возобновления торговых противоречий между США и Китаем. Это произошло на фоне ослабления геополитической напряженности после заключения мирного соглашения между Израилем и ХАМАС и сохраняющейся экономической неопределенности, связанной с приостановкой работы правительства США",- сказал агентству Блумберг стратег Danske Bank AS Йенс Нервиг Педерсен (Jens Naervig Pedersen).
14:54 14.10.2025
 
Нефть дешевеет после публикации доклада МЭА

Нефть дешевеет на 2% после публикации доклада МЭА

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются на 2% после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), инвесторы также отыгрывают ситуацию вокруг Китая и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,01% - до 62,05 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,1%, до 58,24 доллара.
Ранее МЭА опубликовало ежемесячный доклад, в котором повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 300 тысяч баррелей в сутки - до 3 миллионов. Также агентство понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году - до 700 тысяч баррелей в сутки.
Рынки также обращают внимание на напряженность в отношениях между Китаем и США - двумя крупнейшими экономиками мира. Ранее министерство коммерции Китая сообщило, что власти страны ввели "ответные санкции" в отношении пяти дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean, связанных с США. Также власти Китая начали расследование в отношении ограничительных мер, которые США ввели против Китая в сфере судоходства.
"Цены на нефть сильно упали после возобновления торговых противоречий между США и Китаем. Это произошло на фоне ослабления геополитической напряженности после заключения мирного соглашения между Израилем и ХАМАС и сохраняющейся экономической неопределенности, связанной с приостановкой работы правительства США",- сказал агентству Блумберг стратег Danske Bank AS Йенс Нервиг Педерсен (Jens Naervig Pedersen).
