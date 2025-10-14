Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть снижаются более чем на два процента - 14.10.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются более чем на два процента
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются более чем на 2%, трейдеры уходят от риска, а также обращают внимание на публикацию доклада Международного энергетического агентства (МЭА) и отыгрывают ситуацию вокруг Китая и США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,37% - до 61,82 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,25%, до 58,15 доллара. Аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что на рынке "усилились настроения ухода от риска, поскольку торговые трения давят на общий настрой инвесторов, а отчет Международного энергетического агентства (МЭА) оказался негативным для рынка". Ранее МЭА опубликовало ежемесячный доклад, в котором повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 300 тысяч баррелей в сутки - до 3 миллионов. Также агентство понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году - до 700 тысяч баррелей в сутки. Рынки также обращают внимание на напряженность в отношениях между Китаем и США - двумя крупнейшими экономиками мира. Ранее министерство коммерции Китая сообщило, что власти страны ввели "ответные санкции" в отношении пяти дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean, связанных с США. Также власти Китая начали расследование в отношении ограничительных мер, которые США ввели против Китая в сфере судоходства.
нефть, китай, сша, мэа, ubs
Экономика, Нефть, КИТАЙ, США, МЭА, UBS
19:46 14.10.2025
 
Мировые цены на нефть возобновили снижение, Brent опускалась ниже $62 за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются более чем на 2%, трейдеры уходят от риска, а также обращают внимание на публикацию доклада Международного энергетического агентства (МЭА) и отыгрывают ситуацию вокруг Китая и США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,37% - до 61,82 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,25%, до 58,15 доллара.
Аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что на рынке "усилились настроения ухода от риска, поскольку торговые трения давят на общий настрой инвесторов, а отчет Международного энергетического агентства (МЭА) оказался негативным для рынка".
Ранее МЭА опубликовало ежемесячный доклад, в котором повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 300 тысяч баррелей в сутки - до 3 миллионов. Также агентство понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году - до 700 тысяч баррелей в сутки.
Рынки также обращают внимание на напряженность в отношениях между Китаем и США - двумя крупнейшими экономиками мира. Ранее министерство коммерции Китая сообщило, что власти страны ввели "ответные санкции" в отношении пяти дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean, связанных с США. Также власти Китая начали расследование в отношении ограничительных мер, которые США ввели против Китая в сфере судоходства.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
"Русские во всем виноваты". Европа захлебнется американской нефтью
Вчера, 07:07
 
