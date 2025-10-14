https://1prime.ru/20251014/neft-863512912.html

Казахстан планирует увеличить транзит нефти через Азербайджан

Казахстан планирует увеличить транзит нефти через Азербайджан - 14.10.2025, ПРАЙМ

Казахстан планирует увеличить транзит нефти через Азербайджан

Объем транзита казахстанской нефти через Азербайджан по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан планируется увеличить к 2027 году до 7 миллионов тонн, сообщает во... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T23:28+0300

2025-10-14T23:28+0300

2025-10-14T23:28+0300

экономика

нефть

россия

казахстан

азербайджан

баку

socar

https://cdnn.1prime.ru/img/76139/52/761395208_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_cf5efb00cf890fb327f636efbf7393ef.jpg

АСТАНА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем транзита казахстанской нефти через Азербайджан по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан планируется увеличить к 2027 году до 7 миллионов тонн, сообщает во вторник пресс-служба министерства транспорта Казахстана. В Баку состоялось 21 заседание межправительственной комиссии Казахстана и Азербайджана под председательством казахстанского министра транспорта Нурлана Сауранбаева и азербайджанского министра энергетики Парвиза Шахбазова . "Отмечено успешное сотрудничество АО "Казмунайгаз" и SOCAR по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджана по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, с планами увеличения объёмов до 7 миллионов тонн к 2027 году", - говорится в сообщении минтранса Казахстана. В ведомстве отметили, что ключевой темой заседания стало развитие Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут). "Стороны договорились начать обмен электронными разрешениями (e-Permit) на международные автоперевозки, провести в первом квартале 2026 года заседание Смешанной комиссии по автомобильным перевозкам и продолжить цифровизацию логистики через интеграцию систем Digital Trade Corridor и Digital Logistics Platform", - добавили в казахстанском минтрансе. Сообщается, что обсуждены перспективы развития портовых инфраструктур Азербайджана и Казахстана, прорабатывается вопрос расширения географии прямых авиарейсов между странами. По информации минтранса Казахстана, страны также расширят сотрудничество в судостроительной отрасли - строятся новые контейнеровозы для Каспия, также планируется выпуск паромов и других судов с использованием казахстанских материалов и технологий. Стороны договорились провести 22 заседание межправительственной комиссии в 2026 году в Астане.

https://1prime.ru/20251014/gaz-863492636.html

казахстан

азербайджан

баку

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, казахстан, азербайджан, баку, socar