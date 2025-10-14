https://1prime.ru/20251014/neft-863512912.html
Казахстан планирует увеличить транзит нефти через Азербайджан
АСТАНА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем транзита казахстанской нефти через Азербайджан по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан планируется увеличить к 2027 году до 7 миллионов тонн, сообщает во вторник пресс-служба министерства транспорта Казахстана. В Баку состоялось 21 заседание межправительственной комиссии Казахстана и Азербайджана под председательством казахстанского министра транспорта Нурлана Сауранбаева и азербайджанского министра энергетики Парвиза Шахбазова . "Отмечено успешное сотрудничество АО "Казмунайгаз" и SOCAR по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджана по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, с планами увеличения объёмов до 7 миллионов тонн к 2027 году", - говорится в сообщении минтранса Казахстана. В ведомстве отметили, что ключевой темой заседания стало развитие Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут). "Стороны договорились начать обмен электронными разрешениями (e-Permit) на международные автоперевозки, провести в первом квартале 2026 года заседание Смешанной комиссии по автомобильным перевозкам и продолжить цифровизацию логистики через интеграцию систем Digital Trade Corridor и Digital Logistics Platform", - добавили в казахстанском минтрансе. Сообщается, что обсуждены перспективы развития портовых инфраструктур Азербайджана и Казахстана, прорабатывается вопрос расширения географии прямых авиарейсов между странами. По информации минтранса Казахстана, страны также расширят сотрудничество в судостроительной отрасли - строятся новые контейнеровозы для Каспия, также планируется выпуск паромов и других судов с использованием казахстанских материалов и технологий. Стороны договорились провести 22 заседание межправительственной комиссии в 2026 году в Астане.
