https://1prime.ru/20251014/nornikel-863493244.html

"Норникель" покрывает потребности России в редких металлах, заявил Потанин

"Норникель" покрывает потребности России в редких металлах, заявил Потанин - 14.10.2025, ПРАЙМ

"Норникель" покрывает потребности России в редких металлах, заявил Потанин

"Норникель" полностью покрывает потребности России во многих редких металлах, сообщил глава горно-металлургической компании Владимир Потанин на встрече с... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T14:59+0300

2025-10-14T14:59+0300

2025-10-14T14:59+0300

промышленность

владимир потанин

гмк норильский никель

владимир путин

интеррос

https://cdnn.1prime.ru/img/83090/44/830904484_0:175:3011:1869_1920x0_80_0_0_71db5f967ef4db4397ad86f3540816ce.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Норникель" полностью покрывает потребности России во многих редких металлах, сообщил глава горно-металлургической компании Владимир Потанин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "У нас есть платиноиды, и золото, и многие редкие металлы, которыми мы целиком покрываем потребности в нашей стране, но и избытки успешно реализуем на внешнем рынке", - рассказал он. Потанин отметил, что основная часть продукции "Норникеля" реализуется на внешнем рынке, что дает как преимущество и устойчивость компании, так и уязвимость с точки зрения санкционного давления. "Сейчас... работать приходится в трудных условиях: снижение мировых цен на нашу продукцию, нарушение логистических цепочек, платёжных цепочек, необходимость переориентироваться на новые... При всём при этом "Норникель" сохраняет ведущее место в мире по производству никеля, платиноидов и рядов других товаров, и не уступает это лидерство. Мы также обеспечили за последние пять лет стабильное производство всех наших основных металлов", - добавил он. Предыдущая встреча Путина с Потаниным прошла 21 июня 2021 года. Глава "Норникеля" тогда проинформировал главу государства о планах по развитию компании, новых проектах, а также доложил, как "Норникель" реализует свои обязательства в социальной сфере. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Структура акционерного капитала: 37% принадлежит ХК "Интеррос", 26,39% - МКПАО "Эн+ груп", 36,61% - прочим акционерам.

https://1prime.ru/20251011/ssha-863418336.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, владимир потанин, гмк норильский никель, владимир путин, интеррос