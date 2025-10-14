https://1prime.ru/20251014/nornikel-863493244.html
"Норникель" покрывает потребности России в редких металлах, заявил Потанин
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Норникель" полностью покрывает потребности России во многих редких металлах, сообщил глава горно-металлургической компании Владимир Потанин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "У нас есть платиноиды, и золото, и многие редкие металлы, которыми мы целиком покрываем потребности в нашей стране, но и избытки успешно реализуем на внешнем рынке", - рассказал он. Потанин отметил, что основная часть продукции "Норникеля" реализуется на внешнем рынке, что дает как преимущество и устойчивость компании, так и уязвимость с точки зрения санкционного давления. "Сейчас... работать приходится в трудных условиях: снижение мировых цен на нашу продукцию, нарушение логистических цепочек, платёжных цепочек, необходимость переориентироваться на новые... При всём при этом "Норникель" сохраняет ведущее место в мире по производству никеля, платиноидов и рядов других товаров, и не уступает это лидерство. Мы также обеспечили за последние пять лет стабильное производство всех наших основных металлов", - добавил он. Предыдущая встреча Путина с Потаниным прошла 21 июня 2021 года. Глава "Норникеля" тогда проинформировал главу государства о планах по развитию компании, новых проектах, а также доложил, как "Норникель" реализует свои обязательства в социальной сфере. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Структура акционерного капитала: 37% принадлежит ХК "Интеррос", 26,39% - МКПАО "Эн+ груп", 36,61% - прочим акционерам.
