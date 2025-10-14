Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Орле открыли комплекс по производству металлоконструкций - 14.10.2025
В Орле открыли комплекс по производству металлоконструкций
2025-10-14T23:20+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Новый современный комплекс по производству металлоконструкций открыли в Орле, он является одним из крупнейших в России, инвестиции в проект составили 3,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. "Сегодня в промышленности Орловщины сделан большой шаг - компания "Северсталь Стальные Решения" открыла в Орле новый комплекс по производству металлоконструкций. Инвестиции в этот современнейший проект составили 3,5 миллиарда рублей, из которых 691 миллион рублей на закупку и монтаж оборудования выделены Фондом развития промышленности Российской Федерации", - написал Клычков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что комплекс площадью 22 тысячи квадратных метров стал одним из крупнейших в России, там создано 300 новых рабочих мест. Его производственные мощности позволят в три раза увеличить объемы производства металлоконструкций и достигнуть не менее 50 тысяч тонн продукции в год. Отдельная гордость производства, по словам Клычкова, это уникальная автоматизированная линия сварки коробчатых балок, аналогов которой нет в России.
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Новый современный комплекс по производству металлоконструкций открыли в Орле, он является одним из крупнейших в России, инвестиции в проект составили 3,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
"Сегодня в промышленности Орловщины сделан большой шаг - компания "Северсталь Стальные Решения" открыла в Орле новый комплекс по производству металлоконструкций. Инвестиции в этот современнейший проект составили 3,5 миллиарда рублей, из которых 691 миллион рублей на закупку и монтаж оборудования выделены Фондом развития промышленности Российской Федерации", - написал Клычков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что комплекс площадью 22 тысячи квадратных метров стал одним из крупнейших в России, там создано 300 новых рабочих мест. Его производственные мощности позволят в три раза увеличить объемы производства металлоконструкций и достигнуть не менее 50 тысяч тонн продукции в год. Отдельная гордость производства, по словам Клычкова, это уникальная автоматизированная линия сварки коробчатых балок, аналогов которой нет в России.
