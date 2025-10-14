Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США анонсировали крупное заявление по оружию для Украины - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251014/oruzhie-863507307.html
США анонсировали крупное заявление по оружию для Украины
США анонсировали крупное заявление по оружию для Украины - 14.10.2025, ПРАЙМ
США анонсировали крупное заявление по оружию для Украины
На 15 октября запланировано важное заявление США о военной помощи Украине, сообщил представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, его слова приводит Bloomberg. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T20:05+0300
2025-10-14T20:05+0300
спецоперация на украине
сша
украина
москва
владимир путин
нато
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/45/842524571_749:0:8088:4128_1920x0_80_0_0_9f68092cb9ddef34ae22a1cb0ccc5fb4.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. На 15 октября запланировано важное заявление США о военной помощи Украине, сообщил представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, его слова приводит Bloomberg. "Посланник США при НАТО заявил, что ожидает от союзников обещаний выделить большую сумму на закупку оружия для Украины", — говорится в публикации. Также отмечается, что, по словам Уитакера, "будут сделаны серьезные заявления". Какие именно виды оружия будут обсуждаться, постпред не уточнил. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение по возможной передаче крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как украинское правительство намерено их использовать. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что использование Украиной этих ракет может негативно сказаться на отношениях Москвы и Вашингтона. Тем не менее, Россия готова реагировать на враждебные действия: её системы противовоздушной обороны уже адаптировались к ATACMS и смогут приспособиться к этому вооружению.
https://1prime.ru/20251014/tomagavk-863502627.html
https://1prime.ru/20251014/ukraina-863480733.html
сша
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/45/842524571_1666:0:7170:4128_1920x0_80_0_0_94c560ddd6540f4fe516c8d7facb652d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, москва, владимир путин, нато, дональд трамп
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, НАТО, Дональд Трамп
20:05 14.10.2025
 
США анонсировали крупное заявление по оружию для Украины

США анонсировали важное заявление по оружию для Украины 15 октября

© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John YountzАмериканский солдат несет снаряд
Американский солдат несет снаряд - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Американский солдат несет снаряд. Архивное фото
© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John Yountz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. На 15 октября запланировано важное заявление США о военной помощи Украине, сообщил представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, его слова приводит Bloomberg.
"Посланник США при НАТО заявил, что ожидает от союзников обещаний выделить большую сумму на закупку оружия для Украины", — говорится в публикации.
Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
"Вскоре покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Украины
18:12
Также отмечается, что, по словам Уитакера, "будут сделаны серьезные заявления". Какие именно виды оружия будут обсуждаться, постпред не уточнил.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение по возможной передаче крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как украинское правительство намерено их использовать.
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что использование Украиной этих ракет может негативно сказаться на отношениях Москвы и Вашингтона. Тем не менее, Россия готова реагировать на враждебные действия: её системы противовоздушной обороны уже адаптировались к ATACMS и смогут приспособиться к этому вооружению.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
На Западе рассказали, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом
07:14
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАМОСКВАВладимир ПутинНАТОДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала