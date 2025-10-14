https://1prime.ru/20251014/oruzhie-863507307.html

США анонсировали крупное заявление по оружию для Украины

США анонсировали крупное заявление по оружию для Украины - 14.10.2025, ПРАЙМ

США анонсировали крупное заявление по оружию для Украины

На 15 октября запланировано важное заявление США о военной помощи Украине, сообщил представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, его слова приводит Bloomberg. | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T20:05+0300

2025-10-14T20:05+0300

2025-10-14T20:05+0300

спецоперация на украине

сша

украина

москва

владимир путин

нато

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/45/842524571_749:0:8088:4128_1920x0_80_0_0_9f68092cb9ddef34ae22a1cb0ccc5fb4.jpg

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. На 15 октября запланировано важное заявление США о военной помощи Украине, сообщил представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, его слова приводит Bloomberg. "Посланник США при НАТО заявил, что ожидает от союзников обещаний выделить большую сумму на закупку оружия для Украины", — говорится в публикации. Также отмечается, что, по словам Уитакера, "будут сделаны серьезные заявления". Какие именно виды оружия будут обсуждаться, постпред не уточнил. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение по возможной передаче крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как украинское правительство намерено их использовать. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что использование Украиной этих ракет может негативно сказаться на отношениях Москвы и Вашингтона. Тем не менее, Россия готова реагировать на враждебные действия: её системы противовоздушной обороны уже адаптировались к ATACMS и смогут приспособиться к этому вооружению.

https://1prime.ru/20251014/tomagavk-863502627.html

https://1prime.ru/20251014/ukraina-863480733.html

сша

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, москва, владимир путин, нато, дональд трамп