США анонсировали крупное заявление по оружию для Украины
США анонсировали крупное заявление по оружию для Украины - 14.10.2025, ПРАЙМ
США анонсировали крупное заявление по оружию для Украины
14.10.2025
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. На 15 октября запланировано важное заявление США о военной помощи Украине, сообщил представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, его слова приводит Bloomberg. "Посланник США при НАТО заявил, что ожидает от союзников обещаний выделить большую сумму на закупку оружия для Украины", — говорится в публикации. Также отмечается, что, по словам Уитакера, "будут сделаны серьезные заявления". Какие именно виды оружия будут обсуждаться, постпред не уточнил. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение по возможной передаче крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как украинское правительство намерено их использовать. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что использование Украиной этих ракет может негативно сказаться на отношениях Москвы и Вашингтона. Тем не менее, Россия готова реагировать на враждебные действия: её системы противовоздушной обороны уже адаптировались к ATACMS и смогут приспособиться к этому вооружению.
