"Россия ослабнет". В Финляндии выступили с серьезным предупреждением - 14.10.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Россия ослабнет". В Финляндии выступили с серьезным предупреждением
Попытки Европы ослабить Москву оказались безуспешными, российская армия только окрепла, отметил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в социальной | 14.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Попытки Европы ослабить Москву оказались безуспешными, российская армия только окрепла, отметил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в социальной сети X. "Некоторые в "глубинном государстве", возможно, считали, что Россия ослабнет, но произошло обратное. Сегодня страна обладает большей боеспособностью, чем когда-либо", — написал он. Аналитик также подчеркнул, что европейские страны срывали мирные переговоры, стремясь "ослабить Россию" и приблизить мир к третьей мировой войне. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с событиями на Украине, что вызвало рост цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в Европе и США. Начиная с начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года, ЕС ввел уже 18 пакетов санкций против России. В России неоднократно заявляли, что страна выдержит санкционное давление, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Запад не готов признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз высказывалось мнение о неэффективности антироссийских санкций. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
23:07 14.10.2025
 
"Россия ослабнет". В Финляндии выступили с серьезным предупреждением

Профессор Малинен заявил о провале попыток ЕС ослабить Россию

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Попытки Европы ослабить Москву оказались безуспешными, российская армия только окрепла, отметил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в социальной сети X.
"Некоторые в "глубинном государстве", возможно, считали, что Россия ослабнет, но произошло обратное. Сегодня страна обладает большей боеспособностью, чем когда-либо", — написал он.
Аналитик также подчеркнул, что европейские страны срывали мирные переговоры, стремясь "ослабить Россию" и приблизить мир к третьей мировой войне.
Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с событиями на Украине, что вызвало рост цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в Европе и США. Начиная с начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года, ЕС ввел уже 18 пакетов санкций против России.
В России неоднократно заявляли, что страна выдержит санкционное давление, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Запад не готов признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз высказывалось мнение о неэффективности антироссийских санкций.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
