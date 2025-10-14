https://1prime.ru/20251014/rossiya-863512014.html

"Россия ослабнет". В Финляндии выступили с серьезным предупреждением

"Россия ослабнет". В Финляндии выступили с серьезным предупреждением - 14.10.2025, ПРАЙМ

"Россия ослабнет". В Финляндии выступили с серьезным предупреждением

Попытки Европы ослабить Москву оказались безуспешными, российская армия только окрепла, отметил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в социальной | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T23:07+0300

2025-10-14T23:07+0300

2025-10-14T23:07+0300

спецоперация на украине

россия

запад

европа

москва

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dc2bef822cbf573b986a731694e9d1c7.jpg

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Попытки Европы ослабить Москву оказались безуспешными, российская армия только окрепла, отметил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в социальной сети X. "Некоторые в "глубинном государстве", возможно, считали, что Россия ослабнет, но произошло обратное. Сегодня страна обладает большей боеспособностью, чем когда-либо", — написал он. Аналитик также подчеркнул, что европейские страны срывали мирные переговоры, стремясь "ослабить Россию" и приблизить мир к третьей мировой войне. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с событиями на Украине, что вызвало рост цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в Европе и США. Начиная с начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года, ЕС ввел уже 18 пакетов санкций против России. В России неоднократно заявляли, что страна выдержит санкционное давление, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Запад не готов признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз высказывалось мнение о неэффективности антироссийских санкций. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20251014/tomagavk-863502627.html

https://1prime.ru/20251014/oruzhie-863507307.html

запад

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, европа, москва, владимир путин, ес